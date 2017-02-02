NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

Правительство РФ выделит на строительство ЕКАД 460 миллионов рублей

Правительство РФ выделит на строительство ЕКАД 460 миллионов рублей

Правительство России выделит дополнительно 910 миллионов рублей бюджету Свердловской области на дорожное строительство. Межбюджетный трансферт утвержден в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и связи, федеральные деньги будут распределены между двумя крупными проектами: 460 миллионов рублей пойдут на строительство южного полукольца ЕКАД, 450 миллионов рублей – на строительство автодороги Карпинск – Кытлым.

Помимо этого, Свердловская область в 2017 году получит федеральную субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей на модернизацию городской и пригородной дорожной сети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

Обрушение очередного старинного здания в Ирбите списали на халатность жильцов. / Сурок Фил сделал прогноз погоды на ближайшие месяцы (ВИДЕО). / Выпускники-2017 сделали ставки на ЕГЭ по обществознанию, физике и профильной математике.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter