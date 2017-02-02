Правительство РФ выделит на строительство ЕКАД 460 миллионов рублей

Публикации за 02.02.17

Правительство России выделит дополнительно 910 миллионов рублей бюджету Свердловской области на дорожное строительство. Межбюджетный трансферт утвержден в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и связи, федеральные деньги будут распределены между двумя крупными проектами: 460 миллионов рублей пойдут на строительство южного полукольца ЕКАД, 450 миллионов рублей – на строительство автодороги Карпинск – Кытлым.

Помимо этого, Свердловская область в 2017 году получит федеральную субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей на модернизацию городской и пригородной дорожной сети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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