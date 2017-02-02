Похоронщики Каменска-Уральского разместили портрет Барака Обамы на надгробном памятнике (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

Похоронщики Каменска-Уральского, занимающиеся изготовлением надгробий, на одном из памятников разместили фотографию бывшего президента США Барака Обамы. Фото местные жители выложили в соцсети.

По словам жителей Каменска-Уральского, памятник был сфотографирован в одном из ритуальных агентств города, но в каком – не уточняется. Снимки очевидцы выложили в паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте». Многих каменцев такой поступок похоронщиков возмутил.

«Нельзя так», – пишут одни.

«А чего своих родителей не поставили?» – возмущаются другие.

Добавим, бывший президент США Барак Обама на протяжении своего второго срока был звездой Рунета – сначала героем комиксов и мемов, потом – каноничным злодеем, которого саркастически винили во всех бедах, происходящих в стране и в Свердловской области в частности. NDNews.ru подготовил обзор лучших мемов с Обамой.

Фото – «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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