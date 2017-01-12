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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, «грабителем» и просто «чмом» (ФОТО, ВИДЕО)

На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, «грабителем» и просто «чмом» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящий президент США Барак Обама на протяжении своего второго срока был звездой Рунета – сначала героем комиксов и мемов, потом – каноничным злодеем, которого саркастически винили во всех бедах, происходящих в стране и в Свердловской области в частности. За неделю до инаугурации нового американского президента вспоминаем, что для нас сделал Обама.

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Еще до того, как у России и США не начали портиться отношения, Запад не ввел санкции и не принял закон Магнитского, а пресс-секретарь МИДа не комментировала действия американских коллег, Барак Обама уже стал мемом. Его фото с одного из протокольных мероприятий, где у президента США было весьма красноречивое выражение лица, превратили в графику с подписью «Not bad» или «Неплохо».

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Все стало меняться после 2014 года. Обаму сделали изгоем. Сложно сказать, что появилось вперед .

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Помимо и , персоной non grata Обама был объявлен, например, в т.н. , а .

Обама не сможет покупать фаллоимитаторы

Позже стало популярным обвинять Обаму во всех бедах. Имя первого в истории США чернокожего президента в какой-то степени даже сроднилось с именем русского поэта Александра Пушкина. «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?», – писал сто лет назад в своем романе Михаил Булгаков. Теперь в России стали говорить: «А кто виноват, что дорога в ямах? Обама!».

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Даже . Так что всего через неделю россияне могут облегченно вздохнуть – Обама уйдет. Главное, чтобы за эти несколько дней он не успел сделать что-нибудь еще.

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Новый День: На уход Обамы. На Урале он стал изгоем для общепита и секс-салонов, ''грабителем'' и просто ''чмом'' (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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