Две с половиной тысячи кукол ищут новый дом – их выселяют из музея (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

В Екатеринбурге может прекратить работу музей кукол и сказок, расположенный в Литературном квартале. Об этом сообщила владелица частной коллекции из 2,5 тысячи экспонатов, которые выставлялись в музее на улице Пролетарской. Теперь куклам нужен новый дом.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, речь идёт о музее кукол и сказок «Страна чудес», который входит в структуру Объединённого музея писателей Урала. Несколько лет назад Елена Лисина передала туда свою коллекцию кукол. В общей сложности за 30 лет она собрала 2,5 тысячи экспонатов. И сейчас большая часть того, что выставляется в четырёх залах музея – это куклы Лисиной. Небольшая часть принадлежит ОМПУ.

По словам Елены, раньше музей выплачивал ей ежемесячную премию, после выплаты налогов набиралось 8,7 тысячи рублей. Эти деньги компенсировали повреждения кукол. «В помещении не особо соблюдают температуру, бывает очень жарко, поэтому экспонаты портятся. Несколько лет назад прорвало горячую воду, и куклы попали под пар. Витрины не закрываются сверху, поэтому куклы пылятся. Однажды долго не было отопления, в доме было +3 градуса. Сотрудники сидели возле обогревателей, а некоторые куклы испортились – краска потрескалась. Поэтому и нужен договор – хоть какая-то компенсация», – рассказала Елена Лисина.

Теперь, по ее словам, договор не продляют, и она ищет место, где разместить всех кукол. Как рассказывают экс-сотрудники музея, там собираются открыть детский центр. В самом же музее о грядущих изменениях дать пояснения не смогли. Только сообщили, что экспозиция периодически меняется – половина (та, что посвящена русским народным сказкам, национальным костюмам и быту народов Урала) раз в 2-3 года, половина – чаще. Сейчас, например, в музее можно увидеть стенды по мотивам сказов Бажова, «Золотого ключика» Толстого, «Доктора Айболита» или «Чёрной курицы» Погорельского.

Но вскоре куклам придётся съезжать. По словам Елены Лисиной, куда – неизвестно. Подходящих предложений и мест на примете пока нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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