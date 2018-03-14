Основательница единственного на Эльмаше музея – «Карнавал прекрасных дам» – готова закрыть его из-за высокой аренды (ФОТО)

На Эльмаше на грани закрытия оказался единственный в районе музей. Основательницы музея кукол «Карнавал прекрасных дам» Ирина Алексеева в конце марта планирует собрать всю коллекцию и отвезти ее в гараж. Городская администрация выставила женщине счет за аренду, который та оплатить не может. Алексеева предлагает городу забрать экспонаты.

Музей кукол «Карнавал прекрасных дам» открыла екатеринбурженка Ирина Алексеева год назад. Личная коллекция женщины насчитывает 400 кукол и картин, все они разместились на Краснофлотцев, 39. По словам Ирины, помещение тогда находилось в частных руках и предприниматель сдавал его основательнице музея почти бесплатно, как благотворитель. Сейчас же помещение перешло в городскую собственность, и департамент по управлению госимуществом мэрии Екатеринбурга выставил новый счет за аренду: почти 18 тысяч рублей в месяц + оплата коммунальных услуг. Сумма, казалось бы, небольшая, но музей не приносит доходов, а сама женщина живет на пенсию 9 тысяч рублей.

«Музей – единственный на Эльмаше. Конечно, он не такой популярный. Это не магазин и не торговый центр, тут нет толп народа. Но посетители есть, и все, кто приходит, не хотят уходить, – рассказала «Новому Дню» Ирина Алексеева. – Я не могу платить аренду 18 тысяч. Поэтому я неоднократно писала письма в городскую администрацию – просила принять музей (именно музей – не коллекцию) на баланс города, чтобы его не закрывать. Но мне приходят отписки, что сделать это невозможно. При этом лично никто из управления культуры или образования в музей не приходил. Пишут только, чтобы я обращалась в музеи».

По словам Алексеевой, с музейщиками она тоже общалась. Но ее вариант передачи коллекции в музей не устраивает: «В музей если отдать коллекцию, там будет выставляться только 5% от всех кукол. А остальные будут лежать в фондах. А ведь это не просто куклы. Они несут социальную функцию, они поднимают острые вопросы – наркомании, проблемы пенсионеров и так далее. Я хочу, чтобы куклы «работали», чтобы посетители задумывались, когда их видят».

Пока пенсионерка решила доработать до конца марта. Если никаких подвижек или предложений по аренде не будет, основательница музея начнет собирать вещи. «Лежали же эти куклы 25 лет в гараже. И сейчас отвезу обратно», – говорит она.

Фото – с личной страницы Ирины Алексеевой и со страницы «Карнавал прекрасных дам» «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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