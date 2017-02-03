В детском саду Екатеринбурга малыши подхватили кишечную инфекцию

Публикации за 03.02.17

В Екатеринбурге после вспышки кишечной инфекции частично закрыли детский сад № 75. По результатам анализов возбудитель найден только у малышей, никто из персонала вирус не подхватил.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, кишечная инфекция вспыхнула в детсаду № 75, с 25 января по 2 февраля заразились шестеро воспитанников. Роспотребнадзор по результатам отбора проб сообщает, что у детей выявлен норовирус-2, результаты обследования персонала отрицательные. Но при проведении расследования выяснилось, что в садике нарушались правила приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров у сотрудников. Пробы воды, пищи, сырья, смывов и дезсредств остаются в работе.

Три группы, где были случаи заболеваний, закрыты до 6 февраля. В детском саду проведена заключительная дезинфекция с контролем качества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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