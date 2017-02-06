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Публикации за 06.02.17

В Екатеринбурге новая вспышка ротавирусов: закрываются садики на Синих Камнях

В Екатеринбурге новая вспышка ротавирусов: закрываются садики на Синих Камнях

В Екатеринбурге из-за кишечной инфекции закрывают садики в микрорайоне Синие Камни. В одном из них вирус гуляет с прошлой недели, руководство не принимает уже переболевших детей, а на завтра назначена тотальная дезинфекция.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с прошлой недели малыши из детсада № 62 начали заболевать. «С прошлой недели ввели карантин, у меня ребенок переболел одним из первых. Только в нашей группе заболели пять или шесть детей, сколько по всему садику, не знаю. Уже пролечились, но сегодня в садик не пустили. Пускают только тех, кто в принципе не болел. Завтра садик вообще закроют, во всех помещениях будет проходить дезинфекция. Насколько я знаю, в соседнем садике, 308-м, то же самое. Нам сказали, ротавирус», – рассказал папа одного из детей, посещающих садик № 62. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что, по их информации, в садике закрывается только одна группа, и та – по причине ОРВИ. Данных о кишечных инфекциях в ведомстве нет.

Напомним, на прошлой неделе частично закрыли детский сад № 75. С 25 января по 2 февраля заразились шестеро воспитанников, у детей выявлен норовирус-2, результаты обследования персонала отрицательные.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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