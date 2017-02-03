В Нижнем Тагиле потерялась 8-летняя школьница (ФОТО)

Публикации за 03.02.17

ЧП в Нижнем Тагиле – восьмилетняя девочка пропала по дороге из школы домой. Ребенок ранее никогда из дома не уходил, мать не знает, что могло случиться с ее дочерью.

В Нижнем Тагиле весь личный состав полиции ориентирован на розыск ребенка. Домашева Екатерина Васильевна 13.03.2008 года рождения, проживающая по улице Ильича Дзержинского района, пропала вчера, с заявлением о пропаже обратилась ее мать.

Женщина рассказала, что девочка учится во втором классе школы №70. Вчера мама отвела ее на занятия к 13 часам, уроки закончились в 16:50. Когда мама пришла за ребенком, двери в класс были закрыты, женщина подумала, что девочка пошла домой, и отправилась туда же, по дороге встретив одноклассницу ребенка. Девочка рассказала, что все девочки из класса катались на горках, Катя была с ними. После катания дети разошлись по домам. Однако Катя дома не появлялась. Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», ранее из дома она не уходила.

Приметы: рост около 130 см, волосы русые до пояса с челкой, глаза карие, губы толстые, телосложение худощавое, размер обуви 35.

Была одета: зеленый пуховик длинный с капюшоном с мехом, серые штаны на синтепоне болоньевые, сапоги розового цвета, шапка красная вязаная с боку цветочек, рюкзак серого цвета с розовыми цветами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Домашевой Екатерины, ученицы 2 класса, просьба позвонить в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 – дежурная часть, 97-68-09 или по телефону 02.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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