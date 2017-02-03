8-летняя школьница, пропавшая вчера в Нижнем Тагиле, нашлась

Публикации за 03.02.17

Девочка, потерявшаяся накануне в Нижем Тагиле по дороги из школы домой, нашлась в соседнем подъезде у подружки, к которой она отправилась после катания на горке.

Как ранее сообщал NDNews.ru, ребенок учился во вторую смену, и после окончания уроков в 16:50 вместе с одноклассницами отправился кататься на горку, после этого его никто не видел.

После заявления матери весь личный состав тагильской полиции был ориентирован на розыск ребенка. Фото девочки было размещено в СМИ, начались опросы одноклассников и знакомых семьи. В итоге ребенок был обнаружен в соседнем подъезде, рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД по Свердлвоской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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