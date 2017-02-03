NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.02.17

8-летняя школьница, пропавшая вчера в Нижнем Тагиле, нашлась

8-летняя школьница, пропавшая вчера в Нижнем Тагиле, нашлась

Девочка, потерявшаяся накануне в Нижем Тагиле по дороги из школы домой, нашлась в соседнем подъезде у подружки, к которой она отправилась после катания на горке.

Как ранее сообщал NDNews.ru, ребенок учился во вторую смену, и после окончания уроков в 16:50 вместе с одноклассницами отправился кататься на горку, после этого его никто не видел.

После заявления матери весь личный состав тагильской полиции был ориентирован на розыск ребенка. Фото девочки было размещено в СМИ, начались опросы одноклассников и знакомых семьи. В итоге ребенок был обнаружен в соседнем подъезде, рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД по Свердлвоской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

На окраине Екатеринбурга в заваленной снегом машине найден мертвый мужчина. / Судебные приставы анонсируют возможность подачи обращений в службу через портал госуслуг. / Нижнетагильский «Спутник» досрочно вышел в плей-офф ВХЛ (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter