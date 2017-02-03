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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Судебные приставы анонсируют возможность подачи обращений в службу через портал госуслуг

Судебные приставы анонсируют возможность подачи обращений в службу через портал госуслуг

Служба судебных приставов объявила появление опции, позволяющей подавать документы в электронном виде, на едином портале госуслуг.

Как сообщают в ведомстве, возможность подавать документы в электронном виде должна существенно сэкономить время, как должникам, так и взыскателям. В законную силу вступил приказ Министерства юстиции РФ № 333 от 30 декабря 2016 года, регламентирующий «Порядок подачи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб стороной исполнительного производства должностному лицу Федеральной службы судебных приставов в форме электронного документа, подписанного стороной исполнительного производства электронной подписью».

Речь идет о том, чтобы взыскатели, должники или их законные представители при наличии документа, подтверждающего их полномочия, смогли по мере необходимости не только обращаться к судебным приставам-исполнителям посредством сети Интернет, но и подкреплять электронное письмо официальной документацией, что заметно упростит и ускорит процесс исполнительного производства.

Платформой взаимодействия станет федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). В настоящий момент зарегистрированные пользователи через свой «Личный кабинет» уже имеют доступ к «Банку данных исполнительных производств». В скором времени возможности портала в сфере работы с ФССП России значительно расширятся.

К материалам исполнительного производства, согласно содержащемуся в Приказе перечню документов, можно приобщить заявление, жалобу или ходатайство. Эти и другие файлы пользователь сможет направить должностному лицу в виде заверенного электронной подписью документа, дождавшись, когда на портале госуслуг появится такая функция. Она станет доступной сразу после того, как будет утвержден формат заявлений и вид электронной подписи, определяемые в соответствии с ч. 1.2 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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