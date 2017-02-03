Свердловская область вложит в проект ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» 50 млн рублей

Публикации за 03.02.17

Правительство Свердловской области намерено вложиться в проект высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». Детали проекта обсудили вчера в Екатеринбурге заместители губернаторов обоих регионов – Руслан Гаттаров – от Южного Урала, Сергей Швиндт и Александр Высокинский – от Среднего.

По сообщению пресс-службы челябинского областного правительства, представители администрации Свердловской области подтвердили, что решение принято. Средний Урал войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» до 10 марта, выделив 50 млн руб. на подготовку проекта.

Участники совещания рассмотрели несколько вариантов прохождения высокоскоростной магистрали. Если маршрут пройдёт через Баландино и Кольцово, по мнению экспертов, это увеличит пассажирский трафик железной дороги и усилит оба аэропорта.

По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит порядка 165 млрд руб.

Заместитель свердловского губернатора Александр Высокинский предложил начать вовлекать в работу над проектом частных инвесторов. «Готовимся обсуждать этот проект с бизнесом Челябинска и Екатеринбурга. Железная дорога – это в первую очередь инструмент, она должна обслуживать развитие экономической активности. Проект, безусловно, хороший, нужный и знаковый, его нужно реализовывать», – подчеркнул он. Напомним, учредителями хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» в прошлом году выступили правительство Южного Урала и федеральный центр проектного финансирования. Но несколько дней назад ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ) заявило о намерении продать свою долю в партнерстве, причем оценило ее как раз в 50 млн рублей. Причину выхода из проекта ФЦПФ не объяснил.

Екатеринбург, Челябинск, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 03.02.17

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