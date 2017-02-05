На севере области семилетнюю девочку загрызла стая диких животных

Публикации за 05.02.17

В Таборинском районе обнаружили тело семилетней девочки. Малышку из деревни Пальмино, скорее всего, загрызли насмерть дикие животные. Следователи предполагают, что это были собаки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело ребенка нашли сегодня днем. По данному факту Тавдинским отделом СК России было возбуждено уголовное дело по статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются следственно-оперативной группой в составе сотрудников СК и полиции. На место происшествия выехали руководитель Тавдинского межрайонного следственного отдела и районный прокурор. В ходе расследования, кроме осмотра места происшествия, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти ребёнка», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, как ранее писал NDNews.ru, одичавшие собаки действительно становятся опаснее волков. Охотникам, которые получают путевки на отстрел тех или иных животных, в предыдущие годы даже выдавали безлимитные лицензии на отстрел собак в лесах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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