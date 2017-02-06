Мать девочки, которую загрызли собаки, накануне трагедии родила третьего ребенка / Агрессивные псы держали в страхе всю округу – подробности ЧП

Публикации за 06.02.17

Стали известны новые обстоятельства трагедии в Таборинском районе Свердловской области, где в минувшее воскресенье две собаки загрызли насмерть 7-летнюю девочку. Подросток находился на попечении бабушки с дедушкой, поскольку мама отправилась в роддом, где накануне ЧП родила третьего ребенка. Псы растерзали малышку за считанные минуты – пока ее оставили одну ушедшие на репетицию в местный ДК подружки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, деревня Пальмино, расположенная в 330 километрах от Екатеринбурга, 5 февраля прогремела на всю страну. Размеренную жизнь небольшого населенного пункта нарушила трагическая весть: две крупные хозяйские охотничьи собаки, разгуливающие по улицам днем без намордников и поводков, загрызли насмерть на детской площадке 7-летнюю девочку. Подобных ЧП здесь раньше не случалось, хотя во многих подворьях живут псы. Издавна в деревне, основанной на берегу реки Тавды и окруженной со всех сторон густым лесом, селились рыбаки и охотники. Все граждане здесь – как на ладони. И свободный выгул собак без поводков и намордников – в порядке вещей, обычно они никого не трогают. Но на двух псов, кинувшихся на девочку, жители жаловались давно.

«В ходе опросов выяснилось, что эти собаки всегда действовали вдвоем. Они держали в страхе всю округу, вели себя крайне агрессивно. Постоянно нападали на более мелких сородичей и убивали их. Хозяева натаскивали их на дичь, диких животных, использовали на охоте. Жители жаловались на псов, просили предпринять меры. Но собаки продолжали бегать по деревне без намордников. Последствия этого теперь известны…» – сообщила в разговоре с корреспондентом NDNews.ru руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Бездыханное тело 7-летней девочки обнаружили накануне около 14:10 подростки, вышедшие из местного дворца культуры. Тело лежало на детской площадке, рядом с горкой. Прибывший на место происшествия медик констатировал, что дикие животные перегрызли малышке шею.

Собаки, по словам несовершеннолетних очевидцев трагедии, кружили неподалеку от трупа. При этом сам момент нападения животных на ребенка никто не видел. Но раны от зубов и когтей, что были выявлены на теле, говорили сами за себя.

Семья погибшей девочки считалась в деревне благополучной. В поле зрения правоохранителей ранее не попадала. Девочка жила в деревне с матерью и братом. 31-летняя мама подростка ранее развелась с супругом и в последнее время встречалась с мужчиной, который работает вахтовым методом. В день трагедии ни отчима, ни матери в Пальмино не было. 7-летнюю девочку оставили под присмотром бабушки и дедушки, поскольку мужчина уехал на заработки, а женщина отправилась в роддом. По словам Марины Канатовой, накануне трагедии она родила третьего ребенка. Бабушка с дедушкой 5 февраля отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Те отправились к дворцу культуры. Дети играли возле горки, но через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна, так как подружки пошли на репетицию в ДК.

Сейчас в Пальмино работают съехавшиеся со всей округи эксперты. Под руководством прокурора Таборинского района Василия Тафинцева полицейские и следователи выясняют, что же случилось в тот короткий промежуток времени, пока подружек не было с девочкой и почему на безобидного ребенка накинулись домашние псы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следственный комитет уже отрапортовал о задержании владельцев собак – местных жителей, одному из них 41 год, второму – 53 года. Под контролем следователей вчера они умертвили агрессивных животных. «С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, при помощи эксперта у животных отобраны необходимые образцы для сравнительной экспертизы», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначены иные исследования. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте владельцев собак. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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