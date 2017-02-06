На севере Среднего Урала задержали владельцев собак, загрызших 7-летнюю девочку / Животных убили

Публикации за 06.02.17

На севере Среднего Урала задержали владельцев собак, которые насмерть загрызли семилетнюю девочку в деревне Пальмино.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе свердловского управления СК, по факту ЧП возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Днем 5 февраля в деревне Пальмино четверо подростков обнаружили растерзанное тело семилетней девочки. Оно лежало возле детской площадки у местного дома культуры. Рядом находились две большие собаки без намордников и поводков. Прибывший на место происшествия медик констатировал, что дикие животные перегрызли малышке шею. Девочка жила в той же деревне с матерью и братом.

Полицейские в ходе начавшегося расследования установили и задержали владельцев собак – ими оказались двое местных жителей 1963 и 1975 годов рождения. «Под контролем следователей они самостоятельно умертвили своих животных. С учетом того, что на телах собак имелись явные следы вещества, похожего на кровь, эксперт взял у них необходимые образцы для сравнительной экспертизы», – отмечают в ведомстве.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте владельцев собак. Решается вопрос о предъявлении им обвинения. Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, также назначены иные исследования. Следователи собираются выяснить и то, лежит ли ответственность на взрослых, которые оставили девочку без присмотра.

Вместе с тем, местные жители в социальных сетях сообщают, что в деревне Пальмино проживает около 200 человек. Свободный выгул собак без поводков и намордников здесь – в порядке вещей. В то же время известно, что Таборинский район, где расположен указанный населенный пункт, пользуется популярностью у охотников и рыбаков, которые нередко приезжают сюда со своими собаками.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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