«Автомобилист» не справился с «Йокеритом» (ФОТО)

Публикации за 05.02.17

ХК «Автомобилист» сегодня вечером проиграл «Йокериту» из Хельсинки со счетом 1:3. После очередного поражения шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина у команды Владимира Крикунова лишь теоретические.

Как передает корреспондент NDNews.ru, воскресный матч между «Автомобилистом» и «Йокеритом» носил принципиальный характер. Обеим командам нужна была победа, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. К сожалению, екатеринбургские хоккеисты со своей задачей не справились. «Йокерит» с первых минут действовал намного активнее хозяев, открыв счет на 4 минуте. Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Томми Кивисте сравнял счет, но игру переломить не удалось. Вратарь екатеринбуржцев Владимир Сохатский самоотверженно отбивал все атаки соперников, но на исходе двадцатиминутки все-таки пропустил вторую шайбу от Вилле Лаюнена. В третьем периоде гости уверенно довели матч до победного результата, разыграв большинство.

«Мы хотели сыграть хорошо, но наши нападающие не очень-то выбирались на ударные позиции. В первом периоде было всего три броска. Чтобы забить, этого мало. Оборона у противника хорошо работала, плюс у нас было много удалений. По времени в меньшинстве играли почти один период из трех. К сожалению, наши нападающие не смогли ничего забить, единственный гол забил защитник. Почему так много удалений? Это или от большого желания, или от большой глупости», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбуржцы проведут еще три домашних матча в сезоне. Следующая игра состоится 14 февраля, соперником «Автомобилиста» станет новокузнецкий «Металлург».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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