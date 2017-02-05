NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.02.17

«Автомобилист» не справился с «Йокеритом» (ФОТО)

«Автомобилист» не справился с «Йокеритом» (ФОТО)

ХК «Автомобилист» сегодня вечером проиграл «Йокериту» из Хельсинки со счетом 1:3. После очередного поражения шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина у команды Владимира Крикунова лишь теоретические.

Новый День: ''Автомобилист'' не справился с ''Йокеритом'' (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, воскресный матч между «Автомобилистом» и «Йокеритом» носил принципиальный характер. Обеим командам нужна была победа, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. К сожалению, екатеринбургские хоккеисты со своей задачей не справились. «Йокерит» с первых минут действовал намного активнее хозяев, открыв счет на 4 минуте. Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Томми Кивисте сравнял счет, но игру переломить не удалось. Вратарь екатеринбуржцев Владимир Сохатский самоотверженно отбивал все атаки соперников, но на исходе двадцатиминутки все-таки пропустил вторую шайбу от Вилле Лаюнена. В третьем периоде гости уверенно довели матч до победного результата, разыграв большинство.

Новый День: ''Автомобилист'' не справился с ''Йокеритом'' (ФОТО)

«Мы хотели сыграть хорошо, но наши нападающие не очень-то выбирались на ударные позиции. В первом периоде было всего три броска. Чтобы забить, этого мало. Оборона у противника хорошо работала, плюс у нас было много удалений. По времени в меньшинстве играли почти один период из трех. К сожалению, наши нападающие не смогли ничего забить, единственный гол забил защитник. Почему так много удалений? Это или от большого желания, или от большой глупости», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Новый День: ''Автомобилист'' не справился с ''Йокеритом'' (ФОТО)

Екатеринбуржцы проведут еще три домашних матча в сезоне. Следующая игра состоится 14 февраля, соперником «Автомобилиста» станет новокузнецкий «Металлург».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.17

На севере области семилетнюю девочку загрызла стая диких животных. / Несогласных расстрелять. Рэкетиры требуют у жителей многоквартирника дань. / Серовский сталагмит из фекалий завел себе Твиттер и толсто троллит Соловьева (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter