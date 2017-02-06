NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 06.02.17

«Старая линза» всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

«Старая линза» всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

Излюбленное место туристов – заброшенный карьер талькового завода в Шабрах окончательно ушел под воду. Если на фото, опубликованных в начале января этого года, лед еще не поглотил гигантскую пилу и другие живописные останки инструментов талькового производства, то в эти выходные фигуристы-любители катались на уровне крыши затопленного домика сторожа.

Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

, «Старую линзу» начало подтапливать в конце прошлого года. Еще при разработке карьера был пробит водоносный горизонт, из-за этого его стало заливать, в одном месте даже образовался двуступенчатый водопад. С водой справлялся насос. Откачанную воду использовали на Шабровском тальковом комбинате (сейчас – ООО «Среднеуральсктальк»), но по какой-то причине откачка воды прекратилась.

Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)
Новый День: ''Старая линза'' всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

Екатеринбург, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

«Студия суши» отравила шестерых клиентов и своего сотрудника. / В Свердловской области на неделе похолодает до -35 градусов. / Андрей Альшевских попросит у Куйвашева разрешения стать губернатором.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter