«Старая линза» всё. Над затопленным оборудованием и постройками катаются на коньках (ФОТО)

Публикации за 06.02.17

Излюбленное место туристов – заброшенный карьер талькового завода в Шабрах окончательно ушел под воду. Если на фото, опубликованных в начале января этого года, лед еще не поглотил гигантскую пилу и другие живописные останки инструментов талькового производства, то в эти выходные фигуристы-любители катались на уровне крыши затопленного домика сторожа.

Напомним, «Старую линзу» начало подтапливать в конце прошлого года. Еще при разработке карьера был пробит водоносный горизонт, из-за этого его стало заливать, в одном месте даже образовался двуступенчатый водопад. С водой справлялся насос. Откачанную воду использовали на Шабровском тальковом комбинате (сейчас – ООО «Среднеуральсктальк»), но по какой-то причине откачка воды прекратилась.

Екатеринбург, Антон Гуськов

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