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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

«Без комментариев!» – причины затопления одного из главных туристических мест Екатеринбурга остаются загадкой (ФОТО)

«Без комментариев!» – причины затопления одного из главных туристических мест Екатеринбурга остаются загадкой (ФОТО)

В минувшие выходные стало известно о том, что одно из главных туристических мест Екатеринбурга – бывший тальковый карьер «Старая линза» – ушел под воду. Предприятие, отвечавшее за откачку воды, отказывается от комментариев.

О затоплении «Старой линзы» сообщили в воскресенье уральские СМИ. По словам очевидцев, под воду ушла горнодобывающая техника, оставшаяся в карьере после его консервации, в том числе – т.н. пила Столярова.

Новый День: ''Без комментариев!'' – причины затопления одного из главных туристических мест Екатеринбурга остаются загадкой (ФОТО)

Как напоминает NDNews.ru, еще при разработке карьера был пробит водоносный горизонт, из-за этого его стало подтапливать, в одном месте даже образовался двуступенчатый водопад. С водой справлялся насос. Откачанную воду использовали на Шабровском тальковом комбинате (сейчас – ООО «Средуралтальк»), но по какой-то причине откачка воды прекратилась.

Новый День: ''Без комментариев!'' – причины затопления одного из главных туристических мест Екатеринбурга остаются загадкой (ФОТО)

Агентство обратилось за комментарием на предприятие, однако там в резкой форме отказались беседовать с журналистами. «Без комментариев!» – единственное, что сказала собеседница NDNews.ru.

Напомним, «Старая линза» – одна из любимых уральцами туристических точек в окрестностях Екатеринбурга. Кроме того, здесь проходили съемки двух фильмов – «Правда о щелпах» Алексея Мурадова и «Ангелы революции» Алексея Федорченко.

Фото с портала «»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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