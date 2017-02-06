У арбитражных судов России «упала» картотека (СКРИН)

Публикации за 06.02.17

Раздел «картотека дел» российских арбитражных судов оказался недоступен для пользователей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, уже около часа сервис не работает. Причем речь идет о доступе к нему не только с сайта Арбитражного суда Свердловской области, но и со страниц судов всех остальных регионов.

При выборе сервиса на экране появляется сообщение о том, что на данный момент он недоступен. В арбитражном суде ответственные за прессу не были доступны для комментариев. Соответственно, неясно, идет ли речь о техническом сбое, либо о хакерской атаке.

Екатеринбург, Максим Бородин

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