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Екатеринбург

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Публикации за 06.02.17

У арбитражных судов России «упала» картотека (СКРИН)

У арбитражных судов России «упала» картотека (СКРИН)

Раздел «картотека дел» российских арбитражных судов оказался недоступен для пользователей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, уже около часа сервис не работает. Причем речь идет о доступе к нему не только с сайта Арбитражного суда Свердловской области, но и со страниц судов всех остальных регионов.

Новый День: У арбитражных судов России ''упала'' картотека (СКРИН)

При выборе сервиса на экране появляется сообщение о том, что на данный момент он недоступен. В арбитражном суде ответственные за прессу не были доступны для комментариев. Соответственно, неясно, идет ли речь о техническом сбое, либо о хакерской атаке.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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