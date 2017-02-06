Облсуд изменил приговор силовику, осужденному за избиение бизнесмена в «Пушкине»

Публикации за 06.02.17

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор полицейскому Александру Зубовичу, осужденному на 7 лет колонии по обвинению в избиении бизнесмена в ночном клубе «Пушкин». Вопреки ожиданиям стороны защиты и самого подсудимого, вердикт не отменили, а лишь частично изменили.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первоначально дело силовика рассматривал судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Владимир Порозов. Летом 2015 года он приговорил Зубовича к 7 годам колонии, в апелляции вердикт устоял. Однако позже президиум Свердловского облсуда на основании кассационной жалобы адвокатов отправил материал на новое рассмотрение в тот же районный суд, указав на грубые ошибки, допущенные Порозовым. Повторный процесс вел судья Евгений Зырянов, который в ноябре 2016 года также назначил Зубовичу 7 лет колонии общего режима. Сторона защиты вновь подала протест.

В результате сегодня Свердловский областной суд частично изменил приговор первой инстанции. Александру Зубовичу сокращен срок – с 7 до 3 лет колонии общего режима. «В остальном вердикт оставлен без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

В основу истории легла антинаркотическая операция, которую 19 октября 2013 года по ночным клубам Екатеринбурга проводили сотрудники ФСКН и областного полицейского главка. Тогда в клубе «Пушкин» был задержан бизнесмен Алексей Тучков, которого заподозрили в употреблении наркотиков. После визуального осмотра в заведении Тучкова доставили в управление ФСКН, где он пробыл почти сутки. В здание Госнаркоконтроля на улице Степана Разина в тот день несколько раз вызывалась скорая помощь для оказания медпомощи коммерсанту, который жаловался на боли в правом боку. Но госпитализировали Тучкова только после завершения следственных действий, когда он уже начал плеваться кровью. На операционном столе пациенту удалили желчный пузырь, диагностировав разрыв печени.

В нанесении побоев подозревали сотрудников ФСКН, но они избежали наказания и по-тихому уволились, о чем ранее сообщал адвокат Сергей Колосовский. Вместо этого обвинение в избиении предпринимателя и превышении должностных полномочий предъявили оперу областного полицейского главка Зубовичу. Задержанный Тучков заявил, что травмы получил в «Пушкине», и указал на вышеупомянутого силовика, поскольку тот осматривал Тучкова в заведении.

Ход спецоперации фиксировался на камеру. На кадрах видеосъемки отчетливо видно, как оперуполномоченный ОБНОНа Зубович действительно общается с Тучковым. В одной руке полицейский держит фонарик и светит им в лицо оппоненту, проверяя реакцию зрачков, а в другой – сигарету. После этого он бросает сигарету на пол и, не делая резких движений, уходит, оставляя с Тучковым сотрудника спецназа в маске. Никакого избиения камера не зафиксировала, было только изучено содержимое его карманов и сделан осмотр. Свидетели при этом заявляли, что бизнесмена ударил человек в маске (спецназовец). Но следствие и суд дважды посчитали виновным именно Зубовича. Силовик, в свою очередь, настоял на прохождении тестирования на полиграфе, и его показания, в которых он заявлял о своей невинности и указывал на вероятные противоправные действия коллег из ФСКН, были признаны верными. Тучков детектор лжи проигнорировал. О дальнейших хитросплетениях в деле и неувязках следствия, которые, впрочем, не смутили прокуратуру и суд, NDNews.ru рассказывал подробно в одном из предыдущих текстов.

Гражданская супруга осужденного Лиана Риянова в беседе с корреспондентом ранее высказывала мнение, что в этой неоднозначной истории имело место не только перекладывание силовыми ведомствами ответственности друг на друга. Не исключено, что Тучков, став одновременно и потерпевшим, и подозреваемым, мог договориться с сотрудниками ФСКН. Мол, вы не несете ответственности за мои побои, а я иду по более легкой статье УК РФ за наркотики. Рядом с ним в ночном клубе «Пушкин» был обнаружен пакетик с кокаином. За это ему грозило реальное лишение свободы. Но в результате коммерсант отделался лишь штрафом в 4 тысячи рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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