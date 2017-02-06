Комбинатор из Екатеринбурга решил заработать на СМИ: он скупает снимки из соцсетей после их публикации в прессе и требует десятки тысяч

Публикации за 06.02.17

В Екатеринбурге становится популярной новая схема отъема денег у средств массовой информации – редакциям вчиняют иски за использование фотографий, широко растиражированных в популярных группах в соцсетях. Причем денег – и немалых – требуют даже не авторы снимков, а предприимчивые молодчики, скупающие по дешевке фотографии (уже после публикации их в СМИ) у юзеров соцсетей.

Группы «ВКонтакте» часто становятся источниками информповодов для СМИ. Особенно крупные паблики, куда пользователи сами присылают фото и видео, – в комментарии или с помощью кнопки «Предложить новость». Если у журналистов есть возможность оперативно попросить у автора разрешения на публикацию, то ее, как правило, просят, но в случаях, когда автор недоступен (например, страница закрыта для тех, кто не является его друзьями в соцсети, или человек долго не отвечает на сообщение), снимки и видео все равно могут быть опубликованы – разумеется, авторство будет подписано, как и источник информации, т.е. группа в социальной сети. Некоторые паблики – например, «Типичный Екатеринбург», даже подписывали соглашения со СМИ региона о взаимном сотрудничестве. Администраторы группы разрешают публиковать информацию, вышедшую в ленте паблика, в средстве массовой информации, а СМИ, в свою очередь, не имеет претензий, если в группе появляются новости с видео- и фотоматериалами этого издания без гиперссылки (проект соответствующего соглашения есть в распоряжении редакции NDNews.ru).

Интересно, что суды, как правило, не видят ничего незаконного в использовании СМИ фотографий из общедоступных групп «ВКонтакте» при условии упоминания авторства и источника, а также соблюдения правила о том, что фото носит информационный характер и на него не наложен запрет для использования в прессе (некоторые прямо пишут: не для СМИ, – прим. NDNews.ru). Особенно примечателен суд между блогером Варламовым и порталом 66.ру – последний разместил снимки популярного кудрявого фотографа на своем сайте в статье, повествующей о приезде Варламова в Екатеринбург для создания постов «Хороший» и «Плохой». Текст рассказывал про блогера и его впечатления, сопровождался его снимками – и за их размещение Варламов требовал полмиллиона рублей, однако журналистам удалось доказать свою правоту в суде.

Но если в случае с Варламовым снимки хотя бы носили какую-то художественную ценность, то теперь журналисты оказались под ударом из-за использования «проходняковых» фотографий, сделанных на камеры мобильников. Притязания авторов снимков были бы логичны и понятны, однако претензии поступают вовсе не от них. В арбитражных судах Свердловской и Тюменской областей есть сразу несколько исков в СМИ, в которых истцом выступает предприимчивый юноша. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Прошляков работает по следующей схеме: дожидается, пока СМИ опубликуют снимки из популярных пабликов в «ВК», через несколько дней связывается с людьми, опубликовавшими фото в группах, и предлагает им продать ему картинки – от 400 до 1000 рублей за шутку. Понятно, что обыватель, щелкнувший место ДТП из окна проезжавшего автобуса, скорее всего, согласится. С ним подписывают договор об отчуждении авторских прав, и новоявленный владелец фото начинает предъявлять претензии к СМИ, которое опубликовало снимки еще до того, как авторские права перешли к другому человеку (о чем журналисты никак не могут знать). Претензии, естественно, сразу же носят финансовый характер – об удалении снимков с сайтов речи не идет. Молодой человек требует оплатить ему судебные издержки и компенсацию за использование его произведений. Суммы при этом называются явно несоизмеримые с качеством снимков – за три фото грозовых облаков, сделанные на камеры мобильников юзерами ВК и опубликованными в ленте NDNews.ru, Прошляков требует 90 тысяч рублей.

И суд, что интересно, встает на его сторону – инстанцию не смущает ни явно завышенная ценность фотографий, ни то, что их публикация в СМИ произошла до того, как исключительные права на снимки стали принадлежать мсье Прошлякову. С такой позицией суда не согласны юристы. «Во-первых, в претензии Прошляков требует не устранить нарушение, как должно быть, а сразу требует денег. Во-вторых, судья соглашается, что тот факт, что в ленте агентства фото были опубликованы 28 июля, а в права Прошляков вступил 30 июля, не имеет значения – потому что на момент фиксации нарушения права уже принадлежали ему. Однако редакция знать об этом не могла. В-третьих, фотографии были выложены в группе «Типичный Екатеринбург», а в правилах соцсети «ВКонтакте» говорится, что размещая фотографии в общедоступных группах, пользователь соглашается с тем, что они могут быть использованы в любой форме, но без извлечения коммерческой выгоды, – говорит юрист Андрей Божинов. – Наконец, непонятна сумма – по 30 тысяч за снимок».

Действительно, как говорят фотографы, расценки, действующие в СМИ, далеки от тех требований, которые предъявляет Прошляков. В основном, за качественную репортажную фотографию, сделанную профессионалом на хорошую камеру, редакции платят по 250-500 рублей. Исключением могут быть редкие или эксклюзивные кадры, но это не применительно к снимкам, на которых изображена гроза.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

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