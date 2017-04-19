Верховный суд разрешил использовать фотографии без оплаты правообладателю

Публикации за 19.04.17

Верховный суд, рассматривая дело блогера Ильи Варламова, постановил, что цитирование фотографий возможно без выплат правообладателю.

Как сообщает pravo.ru, Верховный суд разрешил цитировать фотографии на сегодняшнем заседании по делу известного блогера Ильи Варламова против архитектурного портала «Архи.ру». ВС отменил постановление суда по интеллектуальным правам, обязавшего сайт выплатить 220 тыс. руб. за 22 фотографии Варламова, и оставил в силе акт АС Москвы, который отклонил иск в полном размере и решил, что автор злоупотребляет правом.

Снимки фотографа понадобились порталу для обзора блогов. На заседании ВС представитель «Архи.ру» Андрей Змойро из Московской городской коллегии адвокатов убеждал, что цитировать фотографии можно. Адвокат обращал внимание, что сам сайт вел себя довольно скромно: брал по одному изображению на один обзор (4-5% от общего числа фотографий блогера), указывал автора и в тексте, и под снимком. Представитель Варламова Игорь Пархачев не отрицал возможности цитирования фотографий как таковой, но настаивал, что портал мог использовать их и без текста. Использование снимков было избыточным – для того чтобы украсить статью, а это уже не входит в цитирование. Пархачев напомнил, что фотографы должны выживать и зарабатывать, ведь их труд требует навыков, техники и времени.

В конце заседания выступила главный редактор «Архи.ру» Юлия Тарабарина. Она рассказала, что в Сети распространены так называемые репосты и шеры – когда пользователь с помощью одной кнопки размещает у себя чужой пост с текстом и фотографиями. «Исходя из логики истца – все, кто так делает, могут стать ответчиками по искам», – предупредила она.

Но Верховный суд разделил точку зрения ответчика. Отметим, что Варламов судился со многими СМИ, требуя компенсации за использованные фото, и обычно суды выигрывал.

Его примеру стали следовать и иные организации, выкупавшие авторские права на тот или иной снимок, размещенный в СМИ. После чего обращались к журналистам с исками, требуя компенсаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.04.17

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