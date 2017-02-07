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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

В суд направлено дело одного из участников покушения на генерала Тимониченко

В суд направлено дело одного из участников покушения на генерала Тимониченко

Зампрокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение и направил в Чкаловский районный суд материалы по уголовному делу против Игоря Казакова – одного из участников покушения на экс-начальника УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Об этом NDNews.ru сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерал-майора выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что у пострадавшего пули повредили челюстно-лицевой отдел, но не задели жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

Покушением на бывшего начальника полиции стал заниматься убойный отдел. Спустя несколько дней сыщики задержали двух исполнителей: бывшего начальника Орджоникидзевского РУВД Олега Дудко (работал в 1997-2001 годах, был уволен Борисом Тимониченко с должности, с тех пор между полицейскими были враждебные отношения) и Игоря Казакова. По версии следствия, стрелял Дудко, а Казаков организовывал отход с места преступления. Последний заключил сделку со следствием, поэтому уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

«Роль Казакова как пособника сводилась к обеспечению передвижения Дудко на автомобиле и наблюдение за потерпевшим. 19 февраля 2016 года Дудко прибыл к дому Тимониченко. Чтобы не оставлять следов на месте преступления, Дудко надел капроновые носки поверх обуви, после чего поднялся на 6 этаж, где дождался выхода потерпевшего из квартиры и произвел ему в голову один выстрел. После чего скрылся на машине под управлением Казакова», – отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.

Наряду с этим Казаков обвиняется в хранении наркотиков, а также еще в одном преступлении. Он помог Дудко поджечь Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт.

Добавим, что Дудко своей вины в покушении на Тимониченко не признал, заявив, что у него есть алиби – в момент преступления он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства. Дудко считает, что уголовное дело против него – месть со стороны членов бывшего ОПС «Уралмаш», с которыми он боролся в 90-е.

Борис Тимониченко после выхода из больницы ни разу не общался официально с журналистами. Его видели лишь в августе на прощальной панихиде по скончавшемуся легендарному юристу, следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Михаилу Мильману. Выглядел силовик вполне здоровым – наблюдатели подметили, что следов от пули на лице Тимониченко нет, только шишка на шее. В приватных разговорах он отметил, что чувствует себя хорошо. Ход расследования дела о покушении он комментировать не стал.

В то же время, в конце прошлого года в отеле «Гранд-Авеню» на проспекте Ленина, 40 искали сведения о должниках Тимониченко. Силовики проверяли офисы, где могла находиться документация по некоторым управляющим компаниям Екатеринбурга, подконтрольным конечным владельцам «Гранд-Авеню» (входит в холдинг «Юста») – выходцам из ОПС «Уралмаш». Этот отель считался ранее одной из «резиденций» данного преступного сообщества. По одной из версий, которую отрабатывало следствие, причиной покушения на Тимониченко могла быть деятельность экс-силовика на посту руководителя службы безопасности филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Источники в правоохранительных органах уточняли, что в компании Борис Тимониченко, в том числе, занимался взысканием долгов с управляющих компаний.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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