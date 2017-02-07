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Публикации за 07.02.17

Минюст намерен ликвидировать скандально известную мечеть «Рахмат» из единого госреестра юрлиц
Амир Музафаров

Минюст намерен ликвидировать скандально известную мечеть «Рахмат» из единого госреестра юрлиц

Главное управление Минюста по Свердловской области направило иск об исключении МРОМ «Рахмат» из ЕГРЮЛ – дело рассмотрит Свердловский областной суд. Как NDNews.ru сообщили в Управлении Минюста в Свердловской области, рассмотрение иска по существу состоится в Свердловском областном суде 20 февраля в 10:00.

Напомним, ранее суд признал виновным имама мечети Амира Музафарова в пропаганде исламистских идей в мечети «Рахмат». Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, при этом приговором суда Музафарову на этот срок запрещено заниматься проповеднической деятельностью, как и в течение трех лет после отбытия наказания. Его помощника Магомеда Саидова суд приговорил к штрафу в 35 000 рублей и обязательным работам в 330 часов. Но в зале суда он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Амира Музафарова и его помощника Магомета Саидова обвиняли по ч.1 ст. 282, ч.2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе, совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признаку отношения к религии»). Представители следствия и оперативных служб УФСБ по Свердловской области считают, что Музафаров, будучи имамом мечети, занимался созданием экстремистского сообщества и принимал активное участие в его руководстве, что и он, и его помощник проповедуют экстремистское течение ислама и занимались его террористической интерпретацией, пропагандирующей нетерпимость к другим религиям: «Музафаров А.С. и Саидов М.М. агитировали и пропагандировали идею исламизма среди своих знакомых и прихожан мечети. Приобретали и распространяли печатные издания, книги, листовки, брошюры, включенные в Федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием сети Интернет».

Ранее ряд правоохранительных и надзорных органов зафиксировали массу нарушений со стороны организации «Рахмат» (Космонавтов, 182) при эксплуатации объектов. После того, как нарушения нашла и мэрия, в администрации решили расторгнуть договор аренды. При этом, говорят в мэрии, здание снова будет отдано мусульманам – другому духовному управлению, мечеть будет сохранена и передана тем, кто соблюдает федеральное законодательство.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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