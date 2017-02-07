Минюст намерен ликвидировать скандально известную мечеть «Рахмат» из единого госреестра юрлиц

Публикации за 07.02.17

Главное управление Минюста по Свердловской области направило иск об исключении МРОМ «Рахмат» из ЕГРЮЛ – дело рассмотрит Свердловский областной суд. Как NDNews.ru сообщили в Управлении Минюста в Свердловской области, рассмотрение иска по существу состоится в Свердловском областном суде 20 февраля в 10:00.

Напомним, ранее суд признал виновным имама мечети Амира Музафарова в пропаганде исламистских идей в мечети «Рахмат». Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, при этом приговором суда Музафарову на этот срок запрещено заниматься проповеднической деятельностью, как и в течение трех лет после отбытия наказания. Его помощника Магомеда Саидова суд приговорил к штрафу в 35 000 рублей и обязательным работам в 330 часов. Но в зале суда он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Амира Музафарова и его помощника Магомета Саидова обвиняли по ч.1 ст. 282, ч.2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе, совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признаку отношения к религии»). Представители следствия и оперативных служб УФСБ по Свердловской области считают, что Музафаров, будучи имамом мечети, занимался созданием экстремистского сообщества и принимал активное участие в его руководстве, что и он, и его помощник проповедуют экстремистское течение ислама и занимались его террористической интерпретацией, пропагандирующей нетерпимость к другим религиям: «Музафаров А.С. и Саидов М.М. агитировали и пропагандировали идею исламизма среди своих знакомых и прихожан мечети. Приобретали и распространяли печатные издания, книги, листовки, брошюры, включенные в Федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием сети Интернет».

Ранее ряд правоохранительных и надзорных органов зафиксировали массу нарушений со стороны организации «Рахмат» (Космонавтов, 182) при эксплуатации объектов. После того, как нарушения нашла и мэрия, в администрации решили расторгнуть договор аренды. При этом, говорят в мэрии, здание снова будет отдано мусульманам – другому духовному управлению, мечеть будет сохранена и передана тем, кто соблюдает федеральное законодательство.

Екатеринбург, Максим Бородин

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