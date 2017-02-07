Архитекторам предложат посмотреть на новый квартал Екатеринбурга в виртуальной реальности

Публикации за 07.02.17

9 февраля, впервые в истории градостроительного совета Екатеринбурга, при презентации нового проекта компании «Форум-Сити» будут использованы технологии виртуальной реальности. Желающие смогут посмотреть на новый район, который появится на месте старого Центрального рынка, в очках виртуальной реальности.

Как пояснили NDNews.ru в компании «Форум-групп», каждый участник и гость градостроительного совета сможет погрузиться в реальные масштабы проекта, рассмотреть архитектуру, выглянуть из окна и почувствовать атмосферу комплекса.

«Участники смогут оценить «Форум-Сити» изнутри. Походить по нему, посмотреть виды из окна. И все это – в высоком качестве, в очень реалистичной картинке. Смогут ощутить, понять эмоции и впечатления человека, который видит комплекс в реальном масштабе, – рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев. – Фотографии и даже макеты не передают атмосферу «Форум-Сити». Зритель видит просто 9 башен на одной площадке. А когда ты в 3D-очках, «внутри» комплекса, – понимаешь, как реально будет выглядеть этот проект, как много в нем много воздуха и пространства, насколько он впечатляющий и неординарный!»

Напомним, «Форум-Сити» – это комплекс, который может появиться на месте старого Центрального рынка в Екатеринбурге. Общая строительная площадь проекта в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок составляет 106 тысяч кв. м. В том числе жилая – 50 000 кв. м, коммерческая площадь – 8000 кв. м. При этом под общественное пространство планируется отвести больше трети площадки проекта. «Форум-Сити» объединит 9 зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг почти на 500 машиномест. Полностью реализовать проект компания планирует за 4,5 года от начала строительства.

Концепция «Форум-Сити» формирует «маленький город в большом Екатеринбурге». Внешняя сторона комплекса станет частью внутренней динамики района – с автомобилями и трамваями, множеством магазинов. А внутри создадут особую среду – без автомобильного движения, зато с уютной городской атмосферой. Комфортное частное пространство в комплексе будет сочетаться с общественным – «Форум-Сити» будет открыт для всех жителей Екатеринбурга. В новом квартале появится много привлекательных мест для прогулок, отдыха, спорта, работы и игр.

При этом «Форум-групп» сохранит историческое предназначение этой площадки – на месте, где был Центральный рынок, появится современный маркет. Он станет изюминкой нового комплекса. Это не «сельскохозяйственный рынок», а модное городское продовольственное пространство. Симбиоз современной зоны для отдыха всех горожан и европейского гастрономического фестиваля, где можно приобрести и попробовать самые свежие продукты и деликатесы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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