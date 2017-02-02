На месте Центрального рынка может появиться комфортный жилой квартал с европейским гастро-маркетом (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

Сегодня компания «Форум-групп» презентует горожанам проект застройки площадки на месте старого Центрального рынка в центре Екатеринбурга. По замыслу застройщика, здесь должен появиться современный жилой квартал с гастрономическим рынком в европейском стиле, зонами для прогулок и спорта. В отличие от соседнего «Тихвина», новый «Форум-Сити» будет открыт для всех.

Вид со стороны Хохрякова – Радищева

Материалы проекта застройки на месте старого Центрального рынка сегодня выложат на сайте городской администрации, чтобы все жители Екатеринбурга могли с ними ознакомиться. 9 февраля проект будет презентован на заседании градостроительного совета города.

Новый квартал называется «Форум-Сити» и после постройки это будет «маленький город в большом Екатеринбурге», – поясняют в пресс-службе компании «Форум-групп». Квартал впишут в пространство мегаполиса функционально и стилистически. Внешняя сторона комплекса станет частью динамики района – с автомобилями и трамваями, множеством магазинов. А внутри создадут особую среду – без автомобильного движения, зато с жизненно важной и уютной городской атмосферой.

«Комфортное частное пространство в комплексе будет сочетаться с общественным – насыщенным большим количеством событий. В отличие от клубного дома «Тихвин» «Форум-сити» будет открыт для всех жителей Екатеринбурга. В новом квартале появится много привлекательных мест для прогулок, отдыха, спорта, работы и игр. Гости и жители комплекса смогут провести здесь время с близкими и детьми – в интересной и при этом безопасной среде. В открытом и многофункциональном квартале будет удобно пить кофе и общаться с друзьями, работать и проводить деловые встречи», – сообщили в пресс-службе компании.

Застройщик намерен сохранить историческое предназначение территории. Поэтому на месте, где был Центральный рынок, появится современный маркет. Это будет не «сельскохозяйственный или фермерский рынок», а модное городское продовольственное пространство. Симбиоз европейского гастрономического фестиваля, где можно приобрести и попробовать самые свежие продукты и деликатесы, и современной зоны для отдыха всех горожан, подчеркнули в пресс-службе.

«Мы хотим создать такое пространство, куда горожане будут приходить и с удовольствием проводить время. Место, которое полюбят жители нашего города. Они смогут здесь приобрести свежие, эксклюзивные продукты, продегустировать их сразу, либо что-то приготовить из них дома. Но можно приехать и просто отдохнуть – с семьей, друзьями, перекусить здесь, пообщаться. Поэтому мы продумали это пространство до мелочей. По периметру площадки маркета будут располагаться различные лавочки с продуктами, ресторанчики, а внутри стоять столики, интересные артобъекты», – рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Общая строительная площадь проекта «Форум-сити» в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок составляет 106 тысяч кв. м. В том числе жилая – 50 000 кв. м, коммерческая площадь – 8 000 кв. м. Комплекс будет включать 9 зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Полностью реализовать проект компания планирует за 4,5 года от начала строительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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