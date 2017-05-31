При строительстве жилого комплекса в районе Центрального рынка могут появиться школы и детсады

Публикации за 31.05.17

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в рамках объезда территории Ленинского района посетил строительную площадку многофункционального комплекса «Форум-Сити», который появится на месте бывшего Центрального рынка. Возведение первой очереди – жилых домов – начнется уже в сентябре. Затем планируют построить маркет и 33-этажный дом. В ходе объезда обсуждались вопросы строительства школ и детсадов, которых не хватает в Ленинском районе.

Александру Якобу сегодня показали ход развития проекта: очередность строительства, фасадные решения, функционально-социальное наполнение комплекса. «Форум-Сити» будет возводиться в три очереди. В первую войдут жилые дома, расположенные по ул. Радищева и ул. Шейнкмана. Самый ожидаемый элемент комплекса – современный маркет – войдет во вторую очередь строительства. А в заключительной очереди будет возведен самый высокий, 33-этажный дом. Каждую очередь компания «Форум-групп» планирует реализовать за 1,5-2 года, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе застройщика. Старт строительства запланирован на сентябрь 2017 года.

Как отметил глава администрации, в концепции развития Ленинского района очень остро стоит вопрос обеспечения детей местами в садиках и школах. В ответ представители застройщика сообщили, что все жилые комплексы «Форум-групп» оснащены встроенными детскими садиками, но это лишь частичное решение проблемы. В связи с этим в рамках объезда обсуждался вопрос о реконструкции Лицея №173 и других возможностях развития сети социально образовательных учреждений Ленинского района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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