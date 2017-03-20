Минстрой разрешил «Форум-Групп» начать строительство нового квартала

Публикации за 20.03.17

Приказ о разрешении на разработку проекта планировки и межевания территории для проекта «Форум-сити» получено компанией «Форум-Групп» в марте. Приказ выдало Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Напомним, «Форум-Сити» – это комплекс, который компания «Форум-Групп» планирует построить на месте старого Центрального рынка, в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок в Екатеринбурге.

Получение официального разрешения от Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – это очередной этап реализации проекта. Ранее концепция «Форум-Сити» была одобрена архитектурно-градостроительным советом Екатеринбурга. В данный момент идет процесс доработки проекта.

Итоговой подготовкой проекта будет заниматься ООО «Ривьера» (ООО «Ривьера» входит в структуру холдинга «Форум-Групп»). В ближайшее время компании предстоит получить в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры техзадание на разработку проектов, после чего она представит полностью готовые проекты.

Главная идея проекта, которую закладывали в компании «Форум-Групп», – это динамичный квартал, где частная территория будет сочетаться с общественным пространством, и где появится маркет нового формата и будет сохранено историческое предназначение места.

«В «Форум-Сити» мы мечтаем реализовать совершенно новый формат, которого в Екатеринбурге пока нет. Нечто похожее только появляется в современных европейских жилых комплексах. Всё будет связано с идеей: «маленький и динамичный город внутри большого Екатеринбурга». Вокруг этой концепции мы формируем наполнение, инфраструктуру, внутренний и внешний облик «Форум-Сити». Конечно, комплекс будет иметь и приватную территорию, куда смогут попасть только жители. Но центром «Форум-Сити» станет все-таки общественное пространство. Сюда будут приезжать жители других районов Екатеринбурга – за покупками, с деловыми целями приятно провести время», – заявил Сергей Воробьев, генеральный директор «Форум-Групп»:

Выход на строительную площадку для возведения первой очереди комплекса запланирован на 2017 год.

Отметим, что общая строительная площадь проекта составляет 106 тысяч кв. м. В том числе жилая – 50 000 кв. м, коммерческая площадь – 8000 кв. м. При этом под общественное пространство планируется отвести больше трети площадки проекта. «Форум-Сити» объединит 9 зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг почти на 500 машиномест, планируется создать при жилом комплексе коммерческий детский сад с начальной школой.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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