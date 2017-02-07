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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

В Екатеринбурге родители напишут ЕГЭ по русскому языку 14 февраля

В Екатеринбурге родители напишут ЕГЭ по русскому языку 14 февраля

Сегодня в 50 регионах России родители пишут ЕГЭ по русскому языку, чтобы опробовать всю процедуру на себе и узнать, что ждет детей. Но в Екатеринбурге экзамен будут принимать лишь 14 февраля.

Рособрнадзор в этом году решил провести всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня в более чем 50 регионах России мамы и папы, записавшиеся заранее, пишут тесты по русскому языку. Сделано это для того, чтобы взрослые на себе проверили – через что придется пройти детям, узнали об особенностях проведения экзаменов. По задумке Рособрнадзора, они должны пройти все этапы – от досмотра при проходе на экзамены до получения результатов.

Но в ряде городов даты ЕГЭ для родителей не совпадают с единым днем. Например, в Екатеринбурге родители напишут экзамен 14 февраля, – сообщили NDNews.ru в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. Записываться на ЕГЭ нужно было заранее, о чем сообщали педагоги в школах.

Напомним, прием заявлений от выпускников школ на сдачу ЕГЭ завершился 1 февраля. В Свердловской области обществознание, физика и профильная математика, необходимая для поступления в вузы. Кроме того, в областном министерстве образования отметили: увеличилось количество выпускников прошлых лет, которые будут сдавать ЕГЭ.

В содержательной части ЕГЭ в этом году изменений почти нет. Частично изменилась процедура: на 40% по всей России увеличилось число аудиторий, где задания будут распечатывать КИМы на месте. Также увеличится количество аудиторий, где будет вестись онлайн-видеонаблюдение.

Все вопросы, касающиеся организации и проведения государственной итоговой аттестации в Свердловской области, можно задать по телефонам региональной «горячей линии»: + 7(950)64-770-93, +7(950)64-761-12, +7(343)359-83-11.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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