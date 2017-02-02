Выпускники-2017 сделали ставки на ЕГЭ по обществознанию, физике и профильной математике

Публикации за 02.02.17

Накануне завершился прием заявлений от выпускников школ на сдачу ЕГЭ. В этом году самыми популярными среди предметов на выбор оказались обществознание, физика и профильная математика, необходимая для поступления в вузы. Кроме того, в областном министерстве образования отметили: увеличилось количество выпускников прошлых лет, которые будут сдавать ЕГЭ.

«Самыми популярными у школьников оказались обществознание, профильная математика и физика, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Министерства общего и профильного образования Свердловской области. – Также специалисты отмечают увеличение количества выпускников прошлых лет, которые будут сдавать ЕГЭ – подано 1500 заявлений».

Отметим, что обществознание, математика и физика – те предметы, которые чаще всего необходимы для поступления на престижные специальности в вузы. Поэтому они уже не первый год являются самыми популярными среди выпускников.

Всего в этом году в Свердловской области из 11 классов выпустятся 19 тысяч человек, из 9 классов – около 36 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в 2017 году начнется 23 марта: выпускники сдадут географию и информатику. Основной этап также начнется со сдачи этих предметов, но 29 мая. Продлится основной этап до 19 июня, после чего запланированы резервные дни для пересдачи ЕГЭ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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