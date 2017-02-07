Балет Екатеринбургского театра «Ромео и Джульетта» покажут в кино по всей России

Публикации за 07.02.17

В этом году в кинотеатрах 60 городов России пройдут прямые трансляции и показы спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии «Золотая Маска». Открывает программу работа Екатеринбургского театра оперы и балета – балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова. Также в кинопрограмме – спектакли Додина, Фоменко и других мэтров театра.

В этом году в рамках спецпроекта «Золотой Маски» зрители 60 городов России смогут увидеть четыре спектакля в кинотеатрах. Зрители европейской части России и уральского региона, благодаря совпадению часовых поясов, получат возможность смотреть спектакли в прямой спутниковой трансляции, одновременно со зрителями в театре Москвы. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

В программе два спектакля, номинированных сразу в нескольких категориях, и два проверенных временем шедевра, лауреаты «Золотой Маски» прошлых лет. Откроет «Золотую Маску в кино» премьера Екатеринбургского театра оперы и балета прошлого сезона – балет «Ромео и Джультетта» в постановке Вячеслава Самодурова. Его покажут 17 февраля в 19:00 по московскому времени. Именно в это время состоится выступление балетной труппы нашего театра на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в рамках театрального фестиваля, – сообщили в пресс-службе театра.

22 марта у жителей России будет возможность увидеть в кино прямую трансляцию уникального эпоса «Жизнь и судьба» в постановке известного режиссера Льва Додина (Театр Европы). 2 апреля состоится показ «Грозы» режиссера Андрея Могучего в БДТ им. Г.А. Товстоногова. А 14 апреля – постановки Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» в «Мастерской П.Н. Фоменко».

В Екатеринбурге спектакли можно будет увидеть в прямой трансляции в кинотеатрах ТЦ «Алатырь» и «Радуга Парк». Напомним, спектакль «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета получил рекордное количество номинаций – 8. Экспертами «Золотой Маски» отмечен сам спектакль, работа хореографа Вячеслава Самодурова, дирижера Павла Клиничева. художника-сценографа Энтони Макилуэйна, художника по костюмам Ирэны Белоусовой и исполнителей главных партий.

Фото – пресс-службы Екатеринбургского театра оперы и балета

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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