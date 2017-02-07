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Публикации за 07.02.17

Второму Уральскому кинофестивалю быть: дирекция назвала даты проведения – 2-8 сентября 2017 года

Второму Уральскому кинофестивалю быть: дирекция назвала даты проведения – 2-8 сентября 2017 года

Уральский фестиваль российских фильмов, который впервые прошел в Екатеринбурге в 2016 году, все-таки станет регулярным событием. Представители дирекции определились с датами проведения: в 2017 году фестиваль пройдет с 2 по 8 сентября. Предварительный прием заявок на участие уже стартовал.

Напомним, Уральский фестиваль российских фильмов прошел в Екатеринбурге с 21 по 27 сентября. По сути – он стал первым крупным кинофестивалем в России, который делался не для VIP, а для зрителя – вход на все кинопоказы был бесплатным. Этот от тех, кто ждал больше лоска, так и позитивные – от простых зрителей, которым дали возможность познакомиться с лучшими киноработами последних лет наравне с критиками и работниками индустрии кино. Но популярность фестиваля превзошла все ожидания: на каждом . Перед началом было распечатано 30 тысяч бесплатных билетов, но количество посетителей перевалило за 50 тысяч человек.

На церемонии закрытия Уральского кинофестиваля директор Владимир Макеранец заявил, что фестиваль станет проходить в Екатеринбурге регулярно, но конкретики на тот момент никакой не было. Сегодня программный директор Уральского фестиваля российских фильмов, критик Валерий Кичин сообщил, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 2 по 8 сентября 2017 года. Уже начат предварительный прием заявок.

«2-й Уральский открытый фестиваль российского кино состоится с 2 по 8 сентября. Участников и гостей ждут 20 переполненных кинозалов в Екатеринбурге и крупнейших городах области. В главном конкурсе игровые полнометражные фильмы. В информационных программах есть короткий метр (игровое кино). Как программный директор Уралкинофеста начинаю предварительный прием заявок на участие в фестивале. Любую информацию сообщайте мне в личку. Спасибо и добро пожаловать в самый гостеприимный, душевно теплый, эстетически продвинутый и вкусный город страны», – написал сегодня Кичин на своей странице в «Фейсбуке».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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