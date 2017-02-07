Второму Уральскому кинофестивалю быть: дирекция назвала даты проведения – 2-8 сентября 2017 года

Публикации за 07.02.17

Уральский фестиваль российских фильмов, который впервые прошел в Екатеринбурге в 2016 году, все-таки станет регулярным событием. Представители дирекции определились с датами проведения: в 2017 году фестиваль пройдет с 2 по 8 сентября. Предварительный прием заявок на участие уже стартовал.

Напомним, Уральский фестиваль российских фильмов прошел в Екатеринбурге с 21 по 27 сентября. По сути – он стал первым крупным кинофестивалем в России, который делался не для VIP, а для зрителя – вход на все кинопоказы был бесплатным. Этот формат вызвал как негативные отзывы от тех, кто ждал больше лоска, так и позитивные – от простых зрителей, которым дали возможность познакомиться с лучшими киноработами последних лет наравне с критиками и работниками индустрии кино. Но популярность фестиваля превзошла все ожидания: на каждом фильме зрители стояли в проходах и сидели на полу. Перед началом было распечатано 30 тысяч бесплатных билетов, но количество посетителей перевалило за 50 тысяч человек.

На церемонии закрытия Уральского кинофестиваля директор Владимир Макеранец заявил, что фестиваль станет проходить в Екатеринбурге регулярно, но конкретики на тот момент никакой не было. Сегодня программный директор Уральского фестиваля российских фильмов, критик Валерий Кичин сообщил, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 2 по 8 сентября 2017 года. Уже начат предварительный прием заявок.

«2-й Уральский открытый фестиваль российского кино состоится с 2 по 8 сентября. Участников и гостей ждут 20 переполненных кинозалов в Екатеринбурге и крупнейших городах области. В главном конкурсе игровые полнометражные фильмы. В информационных программах есть короткий метр (игровое кино). Как программный директор Уралкинофеста начинаю предварительный прием заявок на участие в фестивале. Любую информацию сообщайте мне в личку. Спасибо и добро пожаловать в самый гостеприимный, душевно теплый, эстетически продвинутый и вкусный город страны», – написал сегодня Кичин на своей странице в «Фейсбуке».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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