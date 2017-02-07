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Екатеринбург

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Публикации за 07.02.17

Дочернюю компанию Уралвагонзавода «УВЗ-Логистик» продают структуре некоммерческого пенсионного фонда
Фото пресс-службы УВЗ

Дочернюю компанию Уралвагонзавода «УВЗ-Логистик» продают структуре некоммерческого пенсионного фонда

Корпорация «Уралвагонзавод» продает 100% своей дочерней компании «УВЗ-Логистик» структуре некоммерческого пенсионного фонда «Благосостояние» – ООО «Трифико Проперти Менеджмент». Но парк остается под управлением Федеральной грузовой компании, подконтрольной РЖД.

Напомним, о том, что УВЗ может продать 100% акций своей «дочки», впервые заговорили в сентябре 2015 года. В декабре 2016-го прошел сбор заявок от потенциальных покупателей – , в следующий этап вышли шесть компаний. Однако руководство УВЗ не выбрало победителя на конкурсе, но заявило о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.

Сегодня пресс-служба корпорации УВЗ сообщает, что «АО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» и ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», достигли соглашения о приобретении ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» 100% доли ООО «УВЗ Логистик».

«Таким образом, корпорация «Уралвагонзавод» выходит из инвестиционного проекта на удовлетворяющих ее условиях», – говорится в сообщении.

Добавим, что парк «УВЗ-Логистик» останется под управлением АО «Федеральная грузовая компания» (дочерняя компания РЖД), в управлении которой находилась с марта 2016 года.

«Учитывая этот факт, данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании, – говорится в сообщении. – Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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