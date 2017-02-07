«Лыжня России», запланированная на ближайшую субботу, не состоится

Публикации за 07.02.17

Свердловские власти объявили о том, что забег «Лыжня России», который был анонсирован на предстоящую субботу, не состоится. Спортивные соревнования, которые готовили несколько недель, внезапно переносят.

Как сообщили в ДИПе, это связано с холодами. «Мы посмотрели уточненный прогноз погоды на ближайшую субботу. Действительно, есть риск, особенно на севере области, что в момент начала «Лыжни России» температура воздуха будет достаточно низкой. Нам бы не хотелось, чтобы это отразилось на безопасности участников состязаний и на массовости мероприятия, поэтому принято решение перенести «Лыжню России» на неделю. Предварительный прогноз на 18 февраля благоприятный. Я надеюсь, забег пройдет хорошо, массово и интересно», – сказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, сегодня днем состоялась пресс-конференция организаторов забега, во время которой они заверили, что, несмотря на погоду, «Лыжня России» все же состоится.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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