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Екатеринбург

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Публикации за 08.02.17

Из-за морозов в Екатеринбурге закрыли Центральный парк

Из-за морозов в Екатеринбурге закрыли Центральный парк

В Екатеринбурге из-за сильных морозов на три дня закрыли ЦПКиО им. Маяковского. По словам администрации, в парке в такие холода почти нет посетителей, аттракционы не работают, поэтому служащих парка решили не выводить на уличные работы.

Объявление о закрытии появилось сегодня на официальной странице ЦПКиО «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители! Информируем вас о том, что с 8 по 10 февраля в связи с погодными условиями парк Маяковского не работает», – говорится в сообщении.

Как пояснили в администрации ЦПКиО по телефону, в такие холода в парке и без закрытия нет посетителей. При этом многие служащие, например, отвечающие за каток, вынуждены работать на улице в суровых условиях. Поэтому руководство парка приняло решение о временном закрытии.

Напомним, накануне правительство Свердловской области приняло решение , которая должна была пройти в ближайшие выходные. Соревнования перенесли на 18 февраля, когда, по прогнозам синоптиков, будет не так холодно.

Добавим, что холода продержатся в Екатеринбурге и области до выходных. По ночам будет ниже 30 градусов, днем – около -27. В субботу и воскресенье днем обещают 19-20 градусов ниже нуля, ночами – до 25 градусов со знаком «минус».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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