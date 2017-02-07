Кандидаты в губернаторы от ЕР перед праймериз объедут «первички» (ВИДЕО)

Публикации за 07.02.17

Единый день предварительного голосования для кандидатов от «Единой России» на выборах 2017 года состоится 28 мая. Такое решение было принято сегодня в Москве в ходе заседания Президиума Генсовета партии.

Как сообщает пресс-служба партии, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что проведение Единого дня предварительного голосования на региональных выборах станет конкурентным преимуществом единороссов. При этом проекты положений о предварительном голосовании на региональных выборах предлагается доработать на местах. По словам Неверова, 30 января проекты были разосланы по отделениям, и теперь предлагается подвести итоги их обсуждения в регионах.

«В основу проведения предварительного голосования по выборам в законодательные собрания и органы местного самоуправления административных центров положены принципы предварительного голосования, которые были на выборах депутатов Государственной Думы: конкурентность, открытость и легитимность. Предлагается установить, что Единый день предварительного голосования пройдет 28 мая», – отметил Неверов.

Нововведением является обязанность оргкомитета информировать избирателей об участниках предварительного голосования. Оргкомитет обязан выпустить в период кампании предварительного голосования не менее 3 печатных материалов, содержащих информацию об участниках предварительного голосования, ходе проведения агитации, а также о порядке голосования.

В процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов в губернаторы ключевым моментом является то, что в рамках процедуры они должны будут провести встречи с представителями первичных отделений ЕР в своем регионе. «Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену – первичным отделением партии и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами – именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей», – подчеркивают в «Единой России».

Подборку выступлений участников праймериз ЕР на выборах в Госдуму вы можете посмотреть на нашем канале.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xwspnwQT2E4&rel=0">Video</a> Участники праймериз жгут

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

В Режевском районе автомобилист сбил трехлетнего ребенка. / Раздрай в «сером доме»? Транспортный комитет Екатеринбурга в последнюю очередь узнал о переносе внедрения маршрутной сети на 2019 год. / На почтовых конвертах появился символ Чемпионата мира по футболу – волк Забивака (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»