NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.02.17

Кандидаты в губернаторы от ЕР перед праймериз объедут «первички» (ВИДЕО)

Кандидаты в губернаторы от ЕР перед праймериз объедут «первички» (ВИДЕО)

Единый день предварительного голосования для кандидатов от «Единой России» на выборах 2017 года состоится 28 мая. Такое решение было принято сегодня в Москве в ходе заседания Президиума Генсовета партии.

Как сообщает пресс-служба партии, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что проведение Единого дня предварительного голосования на региональных выборах станет конкурентным преимуществом единороссов. При этом проекты положений о предварительном голосовании на региональных выборах предлагается доработать на местах. По словам Неверова, 30 января проекты были разосланы по отделениям, и теперь предлагается подвести итоги их обсуждения в регионах.

«В основу проведения предварительного голосования по выборам в законодательные собрания и органы местного самоуправления административных центров положены принципы предварительного голосования, которые были на выборах депутатов Государственной Думы: конкурентность, открытость и легитимность. Предлагается установить, что Единый день предварительного голосования пройдет 28 мая», – отметил Неверов.

Нововведением является обязанность оргкомитета информировать избирателей об участниках предварительного голосования. Оргкомитет обязан выпустить в период кампании предварительного голосования не менее 3 печатных материалов, содержащих информацию об участниках предварительного голосования, ходе проведения агитации, а также о порядке голосования.

В процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов в губернаторы ключевым моментом является то, что в рамках процедуры они должны будут провести встречи с представителями первичных отделений ЕР в своем регионе. «Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену – первичным отделением партии и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами – именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей», – подчеркивают в «Единой России».

Подборку выступлений участников праймериз ЕР на выборах в Госдуму вы можете посмотреть на нашем канале.

Участники праймериз жгут

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

В Режевском районе автомобилист сбил трехлетнего ребенка. / Раздрай в «сером доме»? Транспортный комитет Екатеринбурга в последнюю очередь узнал о переносе внедрения маршрутной сети на 2019 год. / На почтовых конвертах появился символ Чемпионата мира по футболу – волк Забивака (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter