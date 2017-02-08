Свердловских перевозчиков накажут за отсутствие ремней и разговоры водителей по телефону (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

Сотрудники ГИБДД Свердловской области нашли нарушения в автобусах, которые перевозят пассажиров по загородным – междугородним маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, госавтоинспекторы осмотрели 8 автобусов, в отношении водителей которых были составлены 6 административных материалов за отсутствие ремней безопасности, не использование ремней пассажирами автобусов, не использование шоферами тахографов. Руководителям предприятий направлены представления об устранении недостатков.

Не остались без внимания и маршрутки города Екатеринбурга. Так, в ходе проверок маршрутов «083» и «05» инспекторами ДПС были составлены материалы за такие нарушения ПДД, как проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении, разговор водителя по телефону во время движения. Всем руководителям предприятий, чьи водители нарушили правила перевозки пассажиров, будут также вручены представления.

Напомним, 6 февраля на 316 километре автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого несколько пассажиров пострадали. Выяснилось, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД Свердловской области

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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