Дачный кооператив «Плотинка». Свердловский нотариат после эпохи Зацепина / Какие кланы достанутся в наследство преемнику (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

Победа Олеси Рабцевич в конкурсе на место нотариуса в Екатеринбурге вызвала целую бурю негодования среди ее коллег в Свердловской области. Еще бы – человек, ни разу в жизни не работавший с нотариальной подписью, специализировавшийся в качестве адвоката, а потом и вовсе занимавшийся теоретическими изысканиями на кафедре международного и европейского права в УрГЮУ неожиданно оказалась кандидатом, а после и победителем в конкурсе на должность нотариуса. Нотариат считается одним из самых доходных мест в юриспруденции, требующим не самой высокой отдачи, зато c гарантированным немалым доходом – не сопоставимым с судейскими или прокурорскими зарплатами. Средний месячный доход нотариуса в Екатеринбурге составляет около полутора миллионов рублей.

Это самая настоящая каста. И не секрет, что одной из самых влиятельных персон в этом закрытом сообществе был глава областного Росреестра Михаил Зацепин, который не так давно ушел в отставку. Дело даже не в функционале, доступном ему благодаря не столько высокой должности, сколько обширным родственным связям. Пока персона преемника официально не определена, мы решили изучить нотариальное сообщество как наследие клана Зацепина.

Накануне стало известно о победе Олеси Рабцевич в конкурсе на место нотариуса в Екатеринбурге. Брат Олеси Александр и она сама числились членами адвокатской палаты Свердловской области и не имели опыта нотариальной деятельности. На конкурсе с Рабцевич конкурировали уже действующие нотариусы с опытом работы – например, Юлия Горынина из Кушвы или Наталья Грехова из Алапаевска. Кроме того на конкурс заявилось немалое количество людей, работавших помощниками нотариусов – то есть лиц, так или иначе владеющих необходимыми профессиональными навыками. В этой сфере карьерный рост, как правило, происходит так же, как в судейском сообществе, – ребенок обеспеченных и в определенной степени влиятельных в юридической сфере родителей по знакомству получает должность помощника нотариуса. Некоторое время трудится на этом месте – становится своим. Позже, когда освобождается одно из мест нотариуса (как правило, карьера начинается со свердловской глубинки) помощник становится членом касты и дальше при должном уровне лояльности к руководству нотариальной палаты и регионального управления минюста со временем перебирается обратно в Екатеринбург – туда, где доход выше всего. Как правило, место нотариуса требует определенных капиталовложений – в Екатеринбурге наши источники их оценивают в среднюю сумму около восьми миллионов рублей за исключением случаев, когда за неофитом стоят влиятельные персоны. Как предполагают нотариусы, это и имело место в случае с дочерью покойного руководителя Госстройнадзора по Свердловской области, Олесей Рабцевич.

Олеся Рабцевич

«Скорее всего, это был прощальный жест со стороны Михаила Зацепина как дань помощи умершему другу. У нас принято считать, что кандидатуру Рабцевич пролоббировал именно он», – поделился мнением один из представителей нотариального сообщества.

Семью Михаила Зацепина в среде нотариусов принято считать своего рода доминирующим кланом. Супругу экс-начальника Росреестра, работающую нотариусом Светлану Зацепину называют своего рода консильери семьи Зацепиных в нотариальной среде. Согласно декларации о доходах, поданной ее супругом, – к сожалению, последняя из них, которую нам удалось найти в открытом доступе, датируется 2015 годом – Зацепина заработала 29 114 525 рублей. Кроме того она является собственницей земельного участка, двух квартир, земельного участка, пяти нежилых помещений, здания трансформаторной подстанции и автомобиля Range Rover.

Светлана Зацепина

Дочь Михаила Зацепина – Елена Глушкова (к слову, сегодня она празднует юбилей) – держит нотариальную контору на улице де Геннина, в микрорайоне Академическом. Она несколько лет жила в Австралии, училась там, позже встретила помощника уральского транспортного прокурора Алексея Пунигова и вышла за него замуж, поменяв фамилию. В конце 2012-го Пунигова развелась и вновь вышла замуж, поменяв фамилию на Глушкову, а ее экс-супруг стал челябинским транспортным прокурором.

Елена Глушкова

Еще одним членом клана Зацепина можно считать Ольгу Филиппову. Она – дочь крупного экс-функционера ГУ МВД по Свердловской области Владимира Филиппова и сноха Михаила Зацепина – жена его сына Александра Зацепина. Владимир Филиппов ранее был первым заместителем ГУВД по Свердловской области, возглавлял криминальную милицию. Таким образом между Зацепиным, который сам в прошлом работал оперуполномоченным уголовного розыска и Филипповым существует очевидная спайка.

Ольга Филиппова

Кроме того, есть связь между Михаилом Зацепиным и родственниками нынешнего советника президента Вениамина Яковлева. У Яковлева две дочери, одна из которых Вера Минина является супругой экс-заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа, нынешнего председателя Челябинского областного суда Сергея Минина. Его сын Владислав Минин возглавляет кадастровую палату Свердловской области. Сноха Мининых – Людмила Минина работает нотариусом в Екатеринбурге.

А связаны семьи Мининых и Зацепиных совместным членством в садовом товариществе «Плотинка» в г. Касли Челябинской области. В нем состоят и Елена Глушкова (Зацепина-Пунигова), и представители семьи Мининых – Владислав и Людмила Минины. Довольно любопытно, что членами ДНТ «Плотинка» является нынешний министр промышленности Сергей Пересторонин и его дочь Ксения Пересторонина.

Вместе с тем, с уходом Михаила Зацепина с должности руководителя Росреестра можно говорить о наметившемся ослаблении его группы. 20 января этого года в отеле Hyatt проходило общее собрание нотариусов Свердловской области, на котором были представлены результаты выборов в правление нотариальной палаты. Как выяснилось, в новый состав Светлана Зацепина уже не вошла. Вместе с тем, Ольге Филипповой удалось продвинуть свою кандидатуру в члены правления.

Кроме разветвленного клана, связанного с именем Михаила Зацепина, в свердловском нотариате можно выделить и иные группы влияния, не связанные с ним, но имеющее немалое значение. Речь идет о «корпоративном лобби» в нотариальной среде. Оно представлено так называемыми карманными нотариусами, формально независимыми, но на деле опирающимися на финансовые и организационные возможности крупных финансово-промышленных групп. Дело в том, что согласно действующему законодательству определенные виды сделок должны регистрироваться в нотариальной конторе в обязательном порядке. И за удостоверение сделки нотариусу положен определенный процент. Например, при регистрации договора купли-продажи недвижимости нотариусу полагается процент от суммы совершенной сделки:

до 1 млн рублей – 1 процент суммы договора, но не менее 300 рублей; до 10 млн рублей включительно – 10 000 рублей плюс 0,75 процента суммы договора, превышающей 1 млн рублей; свыше 10 млн – 77 500 руб. плюс 0,5 процента суммы договора, превышающей 10 млн руб.

Если сделки осуществляют такие гиганты, как, например УГМК, то сумма комиссии отдельно взятого нотариуса от удостоверения отдельных сделок может исчисляться десятками миллионов рублей. В теории. На практике же действуют негласные договоренности. В отчетности, предоставляемой Минюсту, фигурируют реальные суммы сделок, равно как и налоговые отчисления с них – их берет на себя корпорация. То есть государство в проигрыше не остается. По сути, это даже не нарушение закона. Однако самому нотариусу достается оговоренная устно фиксированная сумма гонорара. Таким образом крупная корпорация снижает гонорар в обмен на договоренность о регистрации последующих сделок именно у этого нотариуса. Разумеется, ФПГ заинтересованы иметь «карманных» нотариусов в районах своего пребывания.

В качестве примера можно взять Верхнюю Пышму, где располагается штаб-квартира УГМК и «Уралэлектромеди». Там действуют три нотариуса. Двух из которых – Ирину Вараксину и Ирину Кирееву – так или иначе связывают с «медниками». Ирина Вараксина, судя по открытым данным, дочь Валерия Вараксина – бывшего оперуполномоченного ОВД Верхней Пышмы (выпускник Свердловского юридического института), курировавшего «Уралэлектромедь». Впоследствии Вараксин перешел на работу в УГМК и в 2002 году занял должность директора по безопасности и режиму ООО «УГМК-холдинг». Ирина Вараксина получила лицензию нотариуса в 2003 году, стала нотариусом в Верхотурье, спустя три месяца ее перевели в Верхнюю Пышму. Что касается Ирины Киреевой (она трудится еще со времен государственного нотариата – с 1993 года), то ее имя связывают с Натальей Киреевой – заместителем начальника управления подготовки персонала ООО «УГМК-холдинг».

Кроме того ряд действующих нотариусов так или иначе связаны с влиятельными персонами в серьезных юридических кругах. Так 18 января этого года в Березовском (еще одно место присутствия УГМК) место нотариуса, занимающегося частной практикой, из рук начальника ГУ Минюста по Свердловской области Дмитрия Павина получил Александр Лесной. Так совпало, что Лесной женат на консультанте нотариальной палаты Елене Юшковой, которая осуществляет надзор и контроль за деятельностью нотариусов. «Очень жесткий и въедливый человек. По-своему влиятельный. Большая часть нотариусов ее недолюбливает и, откровенно говоря, побаивается», – комментирует собеседник нашего агентства.

В среде нотариусов нередко встречаются родственники довольно известных медийных персон. Дочь президента УрГЮУ Ирина Перевалова. Жена заведующего кафедрой гражданского права Бронислава Гонгало – Елена Гонгало.

Иными словами, если новый начальник Росреестра захочет заполнить хлебные места своими родственниками и протеже, ему придется действовать аккуратно, чтобы не допустить возможных конфликтов с влиятельными юристами и ФПГ.

Но игра стоит свеч – затраты в нотариальном бизнесе касаются только аренды помещений и оплаты труда помощников, имеющих право действовать от имени нотариусов, а прибыли могут исчисляться миллионами.

Фото с сайтов нотариальных контор

Екатеринбург, Максим Бородин

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