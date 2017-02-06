Дочь бывшего начальника Госстройнадзора Олеся Рабцевич получила должность нотариуса

Публикации за 06.02.17

Дочь бывшего начальника Госстройнадзора Ивана Рабцевича, Олеся Рабцевич выиграла конкурс и была назначена на должность нотариуса в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после проведения конкурса по результатам заседания конкурсной комиссии Рабцевич победила. Кроме нее еще одно вакантное место займет Наталия Саночкина.

Что касается Рабцевич, такое решение конкурсной комиссии вызывает некоторое недоумение среди нотариусов. Дело в том, что Рабцевич до победы в конкурсе работала адвокатом, то есть специализировалась по уголовным делам, а также преподавала в УрГЮУ в качестве доцента кафедры международного и европейского права.

«Ее, возможно, пролоббировал экс-начальник Росреестра Зацепин перед своим уходом. Говорят он должен был отцу Олеси, ну и таким образом расплатился» – рассказал собеседник агентства.

Напомним, отец Олеси Рабцевич – бывший глава Госстройнадзора Иван Рабцевич был задержан с поличным в конце 2008 года при получении 4 миллионов рублей от коммерческой фирмы за оказание содействия в получении разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса торгово-складских сооружений. Деньги выделялись ООО «Элемент-Трейд» (такое название имеет компания-владелец торговой сети «Монетка»). Взятка также полагалась за снижение, вплоть до полной отмены, наложенных на юридическое лицо административных штрафов и «амнистия» на будущие санкции.

По решению суда экс-глава областного Госстройнадзора Иван Рабцевич получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей. Однако в конце 2011 года чиновника выпустили на волю. Как ранее сообщала «Новому Региону» дочь Рабцевича, Олеся, у отца диагностировали рак. В колонии он проходил химиотерапию, минимальный курс лечения – насколько позволяли возможности исправительного учреждения. Однако состояние здоровья бывшего руководителя областного Госстройнадзора все равно близилось к критическому. В связи с этим родственники подали ходатайство о досрочном освобождении Рабцевича, которое судебная инстанция удовлетворила. 20 января 2012 года Иван Рабцевич скончался.

Екатеринбург, Максим Бородин

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