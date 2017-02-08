Лисы, пауки-бабуины и носухи: в зоопарке выберут лучшую влюбленную пару (ФОТО)

Публикации за 08.02.17

Екатеринбургский зоопарк объявляет традиционный конкурс на самую лучшую пару из своих питомцев, выбрать которую могут все жители города.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, претендентов на лучшую пару в этом году решено выбрать из молодых семей, сформированных лишь в 2016 году: львы, лисы, дикобразы, пауки и носухи. Голосование продлится до 13 февраля, после подведения итогов зоопарк объявит лучшую пару года ко Дню всех влюбленных. Оставить свой голос можно на сайте Екатеринбургского зоопарка

Претенденты на лучшую пару 2017 года:

Лиса Лизавета и лис Лютик

Лис Лютик живет в зоопарке с 2007 года. Самка Лизавета приехала к нему из Крыма в 2016 году. Первым делом она показала, «кто в доме главный», и заняла домик Лютика. Самец же, как настоящий джентльмен, устроился отдыхать на улице. Впрочем, совсем скоро животные подружились. А рабочие, во избежание споров, поставили им сразу три укрытия в вольере – чтобы было из чего выбирать.

Лев Эрни и львица Эмма

Лев Эрни – давний житель зоопарка, он приехал сюда молодым львом в 2007 году. Обладает игривым и даже дурашливым характером. Львица Эмма приехала к нему из сафари-парка «Тайган» (Крым) в прошлом году. Животные были рады встрече и сразу стали проявлять нежные чувства друг к другу.

Носухи Шокко и Шуня

Шуня или Шочикетцаль (так звучит её полное имя) лучше всех знакома с людьми – долгое время она жила в кружке юного биолога Зоопарка. Позже она переехала жить на экспозицию, а в 2016 году к ней приехал крымский самец по имени Шокко. Поначалу животные не общались и всячески игнорировали друг друга, но уже через пару дней можно было наблюдать, как они спят вместе в одном домике. Сегодня пара живет очень дружно, при этом самец и самка любят задевать друг друга боками и хвостами, проходя мимо.

Рыжие пауки-бабуины Арахна и Араней

Говоря о пауках, сложно подумать о нежных чувствах. Но и эта парочка радует сотрудников зоопарка. Тесное общение пауков длится совсем недолго – ведь если Араней придет в гости к Арахне «не во время» – то рискует быть съеденным.

Древесные дикобразы Урсус и Урсула

Древесные дикобразы поселились в зоопарке совсем недавно. Они приехали из Чехии и до этого не были знакомы друг с другом. Впервые встретившись, парочка попыталась выяснять отношения обычным для дикобразов способом – ударами хвостом, полным иголок. После этого «ритуала» животные примирились, познакомились и стали дружно изучать своё новое жилище.

Фото с сайта зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

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