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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

Самой красивой парой екатеринбургского зоопарка признаны лиса Лизавета и лис Лютик (ФОТО)

Самой красивой парой екатеринбургского зоопарка признаны лиса Лизавета и лис Лютик (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке подошло к концу голосование на звание самой лучшей пары. Обогнав львов Эрни и Эмму, победителями стали лисы Лютик и Лизавета, за который проголосовали 38% «избирателей».

Лис Лютик родился в Екатеринбургском зоопарке в 2007 года. Лисица Лизавета приехала к нему из Крыма в 2016 году. Первым делом она показала, кто в доме главный, и заняла домик Лютика. Самец же, как настоящий джентльмен, устроился отдыхать на улице. Впрочем, совсем скоро животные подружились. А рабочие, во избежание споров между животными, поставили им сразу три укрытия в вольере – чтобы было из чего выбирать. «Интересно, что по славянскому календарю 2017 год – год крадущегося лиса, так что наша крепкая пара будет не только лучшей парой этого года, но и одним из его символов», – говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Лис Лютик
Лис Лютик

Напомним, в этом году претендентами на звание стали только молодые пары, сформированные лишь в 2016-2017 году. В числе претендентов оказались представители кошачьих пара львов Эрни и Эмма, пушистые и пугающие пауки-бабуины Арахна и Араней, рыжие лисицы Лютик и Лизавета, экзотические древесные дикобразы Урсус и Урсула и смешные носухи Шуня и Шокко.

Лиса Лизавета
Лиса Лизавета

На протяжении всего голосования первое место занимала пара лисиц, а за ней по пятам с небольшим отставанием следовали львы. К окончанию конкурса лисы Лютик и Лизавета сохранили первенство и победили, собрав 38% голосов. Лев Эрни и львица Эмма собрали 33%. Носухи Шокко и Шуня заняли третье место, набрав 14% голосов. Дикобразы Урсус и Урсула разделили четвертое место вместе с парой рыжих пауков-бабуинов Арахной и Аранеем – каждая пара набрала по 8% голосов.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Новый День: Самой красивой парой екатеринбургского зоопарка признаны лиса Лизавета и лис Лютик (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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