ФСО соберет информацию о настроениях населения в моногородах

Публикации за 09.02.17

Федеральные министерства и ведомства будут регулярно собирать информацию о социально-экономической ситуации в моногородах. Соответствующие дополнения внесены в Федеральный план статистических работ, распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства РФ.

В документе говорится, что сбор статистических данных по 15 установленным показателям позволит обеспечить достоверную оценку значений целевых показателей по приоритетному направлению «Моногорода».

Среди показателей, в частности, «оценка населением социально-экономической ситуации в муниципальном образовании». Ее будут проверять дважды в год, «ответственным» органом указана Федеральная служба охраны. Также правительство совместно с Росстатом будет оценивать уровень безработицы в моногородах, число работников, предполагаемых к увольнению (ежемесячно). Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз и Минтранс будут обязаны дважды в год оценивать устойчивость деятельности «своих» градообразующих предприятий. Раз в квартал требуется предоставлять статистику по созданию рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, и по привлечению инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных.

Напомним, Свердловская область является вторым в России регионом по числу моногородов (первый – Кемеровская область). На Среднем Урале их – 17. На моногорода приходится больше 9 тысяч из 31 142 безработных, официально зарегистрированных в регионе по состоянию на 25 января 2017 года. Кроме того, 10 свердловских предприятий подали уведомления о массовых увольнениях работников на январь и февраль 2017 года. Семь организаций в качестве причины указали сокращение штата, три находятся в стадии банкротства. При этом в департаменте труда на запрос NDNews.ru отказались раскрывать данные о предприятиях, запланировавших увольнения, ссылаясь на распоряжение руководства. В департаменте информационной политике губернатора также не смогли предоставить комментарий о массовых сокращениях.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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