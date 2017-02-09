На противника Новикова и Шилиманова напали двое неизвестных

Публикации за 09.02.17

На общественника Дмитрия Рожина, который в открытую выступает против фигурантов уголовного дела об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс» Александра Новикова и Михаила Шилиманова, совершено нападение. Мужчина считает, что оно было организовано его оппонентами.

По словам Рожина, нападение произошло вчера вечером – после того, как он припарковал автомобиль в переулке Гончарном, на него напали двое, вооруженные кастетом. Рожина били по голове, повалили на землю, пинали ногами.

Напомним, ранее Рожин направил в СК заявление с просьбой проверить Новикова на клевету

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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