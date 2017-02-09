Доступная среда по-уральски. На всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге билеты стоят от 7 500 рублей

Публикации за 09.02.17

Общественники Екатеринбурга возмущенно пишут в соцсетях об итогах первого оргсобрания «Всемирного Конгресса для людей с ограниченными возможностями» . После первых публикаций в СМИ о том, что билеты для местных жителей будут стоить неподъемные 7 500 рублей, а для приезжих и вовсе 15 000 рублей, активные представители сообщества инвалидов ждали объяснений от оргкомитета. Вместо этого вчера представитель регионального министерства социальной политики (это официальный партнер мероприятия), и местные кураторы международного проекта пожурили колясочников и озвучили финансовое обоснование цены.

«Выход только один – есть желание, найдёте возможности (ищите спонсоров)! Бизнес, ничего личного... Я не осуждаю, ведётся колоссальная работа, по подготовке к мероприятию. Обидно, что наши активисты остались за бортом, считаю, можно было бы выделить льготные сертификаты для жителей нашего города и Свердловской области, ведь каждому есть, что рассказать!» – поделилась впечатлениями от встречи один из участников Настя Немец в своем Facebook. Отметим, что 15 000 рублей – это средний размер социальной пенсии по тяжелой степени инвалидности в России, то есть для многих – единственная статья дохода.

Руководитель проекта «Доступная среда» Ольга Небесная прокомментировала услышанное еще резче: «Во всем мире участие и размещение инвалидов спонсируют. И инвалиды сами никого не ищут, это социальные проекты. Нам вчера сделали «подарок» – сказали, что на открытие и закрытие конгресса будет свободный вход. Спасибо, конечно, но мы же понимаем, что это лукавство, всех желающих и без регистрации просто не пустят по соображениям безопасности». Активист резюмировала, что в итоге конгресс соберет только «системных» людей – сотрудников региональных обществ инвалидов, которым билеты оплатит государство.

В сумму билета для «несистемных», рассказали участникам вчерашней встречи в оргкомитете, входят встреча, питание, размещение, гонорары приглашенной на гала-концерт звезде. Министерство социальной политики Свердловской области тем временем выпустило релиз о том, что губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление правительства об увеличении финансирования программы «доступная среда» в три раза.

«В 2017 году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов будет направлено 447,7 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов…особое значение это направление приобретает с учетом проведения в Свердловской области крупных международных мероприятий. Так, в 2017 году Екатеринбург станет площадкой для проведения первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями», – сообщает департамент информационнной политики губернатора.

Добавим также, что по заявлению одного из общественников полиция Екатеринбурга начала в отношении организаторов конгресса проверку усмотрев в процедуре сбора взносов признаки мошенничества.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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