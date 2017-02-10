Оргвзнос в 7,5 тысячи дорого? В других странах берут по 100-500 евро / В ДИПе свердловского губернатора ответили на возмущение инвалидов

Публикации за 10.02.17

Екатеринбургские инвалиды продолжают критиковать предстоящий международный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Потенциальным участникам дали ознакомиться с программой, которая вызвала недоумение. В ней нашлось место концертам, экскурсиям и мастер-классам, но не нашлось деловой части. При этом в резиденции губернатора напомнили инвалидам, возмутившимся стоимостью участия, что в других странах оргвзносы еще выше, так что 7,5 тысячи рублей за участие – немного.

О том, что представители сообщества людей с ограниченными возможностями возмущены ценами для участников «Всемирного конгресса», NDNews.ru писал накануне. Напомним, для местных инвалидов оргкомитет установил цену в 7,5 тысячи рублей, а для приезжих – в 15 тысяч рублей. С учетом того, что средний размер пенсии по инвалидности как раз примерно 13-15 тысяч рублей, сумма для многих неподъемная. «Нас очень стыдили за неимение даже 7.500р. на оплату участия в конгрессе. Всю ночь решала, на чем срочно начинать экономить со своих почти 13.000: то ли уж отказаться от этого дешевого сыра на завтрак (все равно дешманский, невкусный), или от ужинов из каши», – написала координатор движения «Доступная среда всем» Ольга Небесная.

В департаменте информполитики после публикаций в СМИ решили ответить на критику инвалидов. «Так как конгресс – это, прежде всего, общественная инициатива, участие в нем предполагает внесение организационного взноса. С одной стороны, это является общепринятой мировой практикой – по такому принципу были организованы Европейский конгресс инвалидов в Брюсселе, Кавказский конгресс в Армении. К слову, там оргвзносы варьировались в диапазоне от 100 до 500 евро», – подчеркнули в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Все проводимые ранее конгрессы – это общественная инициатива. И Всемирный конгресс – не исключение. Именно поэтому он организуется на средства тех людей, которые хотят его провести или стать его участниками», – процитировал ДИП председателя проектного офиса конгресса Алексея Никифорова.

Между тем, вопросы у потенциальных участников конгресса есть не только по стоимости участия в событии, но и по его наполнению. Во время встречи оргкомитета конгресса с представителями общественных организаций Екатеринбурга и Свердловской области, которая прошла вчера во Дворце молодежи, были озвучены некоторые подробности программы мероприятия. «Меня несколько удивила программа форума: замечательные развлекательные мастер-классы, экскурсиии, концерты, душевные вечерние программы, а где деловые площадки по тому же универсальному дизайну? Семинары, круглые столы обмена опытом с зарубежными коллегами по профессиональным кадрам, туризму и прочему? Только вечером дома поняла, откуда у всех этих недочетов ноги растут. Прежде эти конгрессы проводились только для людей с ментальными нарушениями, а наши заявились на конгресс для всех категорий инвалидов, но не знают и не понимают жизни инвалидов других категорий», – сделала вывод Ольга Небесная.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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