Градсовет Екатеринбурга составил письмо недовольства и озабоченности: просит вернуть градостроительные полномочия

Публикации за 09.02.17

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга подготовил обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, где в очередной раз поднимает вопрос возвращения муниципалитету отобранных у него градостроительных полномочий.

О том, что письмо подготовлено, сообщил сегодня на заседании градсовета его председатель, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, и попросил коллег ознакомиться с текстом и в случае своего согласия поставить подпись. Вяткин напомнил, что после передачи градостроительных полномочий от Екатеринбурга к области был создан градостроительный совет при губернаторе, действующий параллельно с городским. При этом областной градсовет собирается крайне редко.

Городской совет просит губернатора вернуть ему право архитектурного согласования объектов, расположенных на территории Екатеринбурга. «Мы подготовили письмо с выражением нашего недовольства и озабоченности. Законопроект о перераспределении градостроительных полномочий не предполагал отмену архитектурного согласования. Его нужно сохранить на уровне города и, может быть, даже усилить», – заявил Вяткин.

Отметим, что в течение 2016 года «губернаторский» градсовет собирался всего дважды. Первый раз – 17 марта по проекту застройки квартала улиц Свердлова-Азина-Шевченко-Мамина-Сибиряка в городе Екатеринбурге, второй раз – 23 сентября по проекту храма святой Екатерины на городском пруду. Оба раза окончательного решения вынесено не было. Ближайший «областной» градсовет, по данным NDNews.ru, намечен на март и должен быть посвящен концепции застройки территории, которую сейчас занимает недостроенная екатеринбургская телебашня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

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