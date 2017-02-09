За два депутатских места в гордуме Екатеринбурга будут бороться 11 кандидатов

Публикации за 09.02.17

Избирком Екатеринбурга завершил регистрацию кандидатов на довыборы депутатов городской думы по Кировскому и Орджоникидзевскому избирательным округам. Из 16 претендентов, изначально подавших документы, в избирательную кампанию прошли только 11 человек.

Как сообщили NDNews.ru в горизбиркоме, в регистрации было отказано самовыдвиженцам Денису Порядину и Владимиру Горбачеву, так как они не смогли представить необходимого количества действительных подписей избирателей. Кроме того, по личным заявлениям выбыли самовыдвиженцы Дмитрий Смирнов, Владимир Лапкин, Сергей Чистяков, Алексей Фефилов, кандидат партии «Защитники Отечества» Дмитрий Кириллов и выдвиженец «Зеленых» Альберт Хуснутдинов.

Таким образом, по Кировскому одномандатному округу № 8 зарегистрировано 5 кандидатов:

директор торгового предприятия ООО «Ханд-Групп» Павел Андреев (Справедливая Россия), директор ООО УЖК «Радомир-Инвест» Григорий Вихарев (ЛДПР), юрист и бывший помощник экс-депутата заксо Георгия Перского Александр Кислых (Российская партия пенсионеров за справедливость), гендиректор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков (Единая Россия), председатель правления ТСЖ «Опалиха» Святослав Штукин (КПРФ).

По Орджоникидзевскому избирательному округу № 14 зарегистрировано 6 кандидатов: бизнесмен Евгений Кеосьян (ЛДПР), доцент УрГЮУ и избранный депутат гордумы Ревды Юрий Оносов (Справедливая Россия), директор АНО «Центр гражданских социально-политических проектов в области культуры, искусства и образования «XXI век» Светлана Семенова (Российская партия пенсионеров за справедливость), бизнесмен Владимир Смирнов (самовыдвижение), директор «Расчетного центра УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев (КПРФ), помощник депутата заксо Игоря Володина Владимир Стругов (Единая Россия).

Напомним, довыборы депутатов Екатеринбургской городской думы состоятся 19 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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