NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 09.02.17

За два депутатских места в гордуме Екатеринбурга будут бороться 11 кандидатов

За два депутатских места в гордуме Екатеринбурга будут бороться 11 кандидатов

Избирком Екатеринбурга завершил регистрацию кандидатов на довыборы депутатов городской думы по Кировскому и Орджоникидзевскому избирательным округам. Из 16 претендентов, изначально подавших документы, в избирательную кампанию прошли только 11 человек.

Как сообщили NDNews.ru в горизбиркоме, в регистрации было отказано самовыдвиженцам Денису Порядину и Владимиру Горбачеву, так как они не смогли представить необходимого количества действительных подписей избирателей. Кроме того, по личным заявлениям выбыли самовыдвиженцы Дмитрий Смирнов, Владимир Лапкин, Сергей Чистяков, Алексей Фефилов, кандидат партии «Защитники Отечества» Дмитрий Кириллов и выдвиженец «Зеленых» Альберт Хуснутдинов.

Таким образом, по Кировскому одномандатному округу № 8 зарегистрировано 5 кандидатов:

директор торгового предприятия ООО «Ханд-Групп» Павел Андреев (Справедливая Россия), директор ООО УЖК «Радомир-Инвест» Григорий Вихарев (ЛДПР), юрист и бывший помощник экс-депутата заксо Георгия Перского Александр Кислых (Российская партия пенсионеров за справедливость), гендиректор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков (Единая Россия), председатель правления ТСЖ «Опалиха» Святослав Штукин (КПРФ).

По Орджоникидзевскому избирательному округу № 14 зарегистрировано 6 кандидатов: бизнесмен Евгений Кеосьян (ЛДПР), доцент УрГЮУ и избранный депутат гордумы Ревды Юрий Оносов (Справедливая Россия), директор АНО «Центр гражданских социально-политических проектов в области культуры, искусства и образования «XXI век» Светлана Семенова (Российская партия пенсионеров за справедливость), бизнесмен Владимир Смирнов (самовыдвижение), директор «Расчетного центра УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев (КПРФ), помощник депутата заксо Игоря Володина Владимир Стругов (Единая Россия).

Напомним, довыборы депутатов Екатеринбургской городской думы состоятся 19 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

Кто хочет стать губернатором: свердловские партии начали поиск кандидатов. / В Екатеринбурге раскрыты изнасилования, совершенные в 2010 и 2012 годах. / На капремонт в домах-памятниках будут просить деньги у бюджетов (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter