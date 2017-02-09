NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге стартует суд над монтажником, уронившим, по версии следствия, кран на жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге стартует суд над монтажником, уронившим, по версии следствия, кран на жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

10 февраля в Ленинском районном суде состоится предварительное заседание по делу о смерти рабочего в результате падения башни строительного крана на жилой дом. Напомним, ЧП произошло 26 февраля прошлого года на стройплощадке дома по ул. Куйбышева, 20. Техника рухнула на жилую пятиэтажку по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 100. Были разрушена кровля жилого дома, стены и балконы с 3 по 5 этажи в районе третьего подъезда. Погиб машинист крана.

Новый День: В Екатеринбурге стартует суд над монтажником, уронившим, по версии следствия, кран на жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

По версии следствия обвиняемый – представитель подрядчика, отвечавший за исправную работу всей техники, ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана, в результате во время работ по перегрузке поддонов с кирпичом и произошла трагедия. 40-летнему строителю предъявлено обвинение в ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Рухнул кран

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.02.17

За два депутатских места в гордуме Екатеринбурга будут бороться 11 кандидатов. / Кто хочет стать губернатором: свердловские партии начали поиск кандидатов. / В Екатеринбурге раскрыты изнасилования, совершенные в 2010 и 2012 годах.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter