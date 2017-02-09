В Екатеринбурге стартует суд над монтажником, уронившим, по версии следствия, кран на жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 09.02.17

10 февраля в Ленинском районном суде состоится предварительное заседание по делу о смерти рабочего в результате падения башни строительного крана на жилой дом. Напомним, ЧП произошло 26 февраля прошлого года на стройплощадке дома по ул. Куйбышева, 20. Техника рухнула на жилую пятиэтажку по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 100. Были разрушена кровля жилого дома, стены и балконы с 3 по 5 этажи в районе третьего подъезда. Погиб машинист крана.

По версии следствия обвиняемый – представитель подрядчика, отвечавший за исправную работу всей техники, ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана, в результате во время работ по перегрузке поддонов с кирпичом и произошла трагедия. 40-летнему строителю предъявлено обвинение в ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека).

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Px-0LLDsF7o&rel=0">Video</a> Рухнул кран

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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