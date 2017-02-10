Затянувшаяся «мхатовская пауза» Кремля может закончиться неожиданным аккордом

Публикации за 10.02.17

Пауза, которую взял Кремль относительно имени основного кандидата на выборах губернатора Свердловской области, похоже, затянется несколько дольше, чем кажется большинству наблюдателей. По всей вероятности, тех, кто ждал, что судьба Евгения Куйвашева прояснится в течение одного-двух дней, ждет разочарование: его упоминание в «списке пяти» могло иметь своей целью лишь изучение реакции элит.

Как стало известно NDNews.ru из источников, близких к администрации президента, вопрос о выдвижении Куйвашева на выборы останется «подвешенным» примерно до марта. Обсуждения продолжаются, анализируются все возможные варианты с участием всех традиционных политических игроков – резиденции, администрации Екатеринбурга, полпредства. При этом, как говорят источники, собственного надежного кандидата у полпредства нет, однако известно, что в этом лагере сложилось резко негативное отношение к Евгению Куйвашеву. Поэтому не исключена ситуация, что «любимый полпред президента» Игорь Холманских сам получит от Владимира Путина благословление на губернаторство. Ничего невозможного в этом, по сути нет: тот же Евгений Куйвашев пересел в губернаторское кресло именно из кресла полпреда, а на его место был назначен Игорь Холманских.

Напомним, сама история политического возвышения Холманских крайне нетипична – его можно назвать единственным полпредом, который не имеет чиновничьего прошлого, зато с одной стороны – тесно связан с уральской промышленностью, с другой – пользуется личным расположением первого лица государства. Назначение бывшего начальника цеха Уралвагонзавода стало следствием его знаменитого выступления на прямой линии с Владимиром Путиным 15 декабря 2011 года. Тогда Игорь Холманских пообещал Владимиру Путину «выйти с мужиками и защитить стабильность», если полиция сама не может справиться с митингами несистемной оппозиции в столице. Поэтому вполне логично, если за год до президентских выборов «путинского» кандидата предпочтут «медведевскому» или, тем более, «собянинскому». Не стоит забывать и о том, что за почти пять лет работы вокруг полпреда сложилась собственная команда профессионалов, которая в случае чего сможет заменить пеструю тюменско-екатеринбургскую команду Куйвашева, которая не производит впечатления единой.

По мнению экспертов, такой вариант в приципе возможен. «Топ возможных участников выборов не менялся уже больше года, и теоретически кандидатом может стать любой его участник, – считает политолог Александр Пирогов. – Правда, Холманских, хоть и крупный чиновник, фигура не очень публичная. Но понятно, что все зависит от решения одного-единственного человека – на кого он укажет, тот и будет. Сейчас, мне кажется, шансы примерно равные у всех, разве что у действующего губернатора повыше. Но Холманских – из Нижнего Тагила, а к этому городу у президента всегда было особое отношение, так что вполне может быть. Вообще любые конспирологические теории имеют право на существование до того момента, пока президент не назовет имя временно исполняющего обязанности губернатора».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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