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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Администрация Екатеринбурга отдаст 2 млн за исследование городской грязи (СКРИН)

Администрация Екатеринбурга отдаст 2 млн за исследование городской грязи (СКРИН)

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по поиску источников и причин грязи в городе. После аналогичного исследования, проведенного несколько лет назад, виновниками сделали автомобилистов. Грязи от этого меньше не стало.

Конкурс по определению источников и причин загрязнения городской территории появился накануне на сайте госзакупок, максимальная цена контракта – 1 млн 890 тысяч рублей, источник финансирования – городской бюджет. Заявки будут рассмотрены через месяц. Кроме всего прочего, потенциальный исполнитель должен представить документы, подтверждающие квалификацию ученых и опыт по изучению окружающей среды.

Исполнитель должен провести несколько этапов работ. На первом – «выбрать на территории Екатеринбурга не менее шести экспериментальных площадок, представляющих типичные микроландшафты (кварталы) территорий города». В экспериментальные площадки должны входить проезжая часть, тротуар и газон, детская площадка и парковки во дворах, как санкционированные, так и несанкционированные. Отборы образцов среды будут проводить из грязи, грунтов и почвы весной, осенью и летом, зимой исследуют снег, а летом атмосферную пыль. Всего будет отобрано не менее 100 проб. Их отправят на исследования различными методами. Заодно ученые проведут ландшафтно-архитектурное описание площадок, оценят «мощность поверхностных грязевых отложений».

Работы начнутся с момента заключения контракта, и первый этап – до марта – будет считаться «зимним». Последние исследования назначены на октябрь, а к концу года мэрии должны предоставить итоговый отчет об источниках и причинах екатеринбургской грязи.

Добавим, администрация Екатеринбурга не в первый раз озадачивается поисками источников грязи. Например, в 2012 году ученые уже проводили исследование. Тогда . «Откуда появляется пыль? От газонов, от щебня, который в асфальтобетоне, от шипов. Мое мнение, главные источники грязи – это газоны и автомобили. Прежде всего, должна быть культура у нас, у водителей. Если мы не будем заезжать на газоны, обгонять поток машин на железнодорожных переездах по обочинам, парковаться на газонах во дворах, грязи станет меньше», – комментировал завкафедрой транспорта и дорожного строительства УГЛТУ профессор Сергей Булдаков.

Новый День: Администрация Екатеринбурга отдаст 2 млн за исследование городской грязи (СКРИН)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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