Искать источники екатеринбургской грязи будет УрО РАН: больше никто не заявился

Публикации за 07.03.17

Исследовать причины и источники появления грязи в Екатеринбурге по муниципальному заказу захотели только в Институте промышленной экологии УрО РАН. Открытый конкурс признан несостоявшимся, но администрация города может заключить контракт с единственным заявившимся участником.

Как передает корреспондент NDNews.ru, открытый конкурс на «Определение источников и причин загрязнения городской территории», который объявляла администрация Екатеринбурга, признан несостоявшимся. Заявку подал только один претендент – ИПЭ УрО РАН. Ученые предложили сумму несколько меньшую, чем указывала мэрия, – ровно 1,8 млн рублей, максимальная цена контракта была 1 млн 890 тысяч рублей. «По окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ», – сообщается в приложении к протоколу вскрытия конвертов. Согласно статье 55 того же ФЗ, в этом случае заказчик может заключить контракт с единственным поставщиком. Это же сказано в протоколе вскрытия конвертов: «Единая межотраслевая комиссия по осуществлению закупок муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год проведет рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации».

Напомним, согласно документации, исполнитель должен провести несколько этапов работ. На первом – «выбрать на территории Екатеринбурга не менее шести экспериментальных площадок, представляющих типичные микроландшафты (кварталы) территорий города». В экспериментальные площадки должны входить проезжая часть, тротуар и газон, детская площадка и парковки во дворах, как санкционированные, так и несанкционированные. Отборы образцов среды будут проводить из грязи, грунтов и почвы весной, осенью и летом, зимой исследуют снег, а летом атмосферную пыль. Всего будет отобрано не менее 100 проб. Их отправят на исследования различными методами. Заодно ученые проведут ландшафтно-архитектурное описание площадок, оценят «мощность поверхностных грязевых отложений».

Аналогичное исследование проводилось в 2012 году, тогда поиском причин грязи занимались ученые из УГЛТУ. Тогда во всем обвинили автомобилистов. «Откуда появляется пыль? От газонов, от щебня, который в асфальтобетоне, от шипов. Мое мнение, главные источники грязи – это газоны и автомобили. Прежде всего, должна быть культура у нас, у водителей. Если мы не будем заезжать на газоны, обгонять поток машин на железнодорожных переездах по обочинам, парковаться на газонах во дворах, грязи станет меньше», – комментировал завкафедрой транспорта и дорожного строительства УГЛТУ профессор Сергей Булдаков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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